L’IVAM proposa gaudir d’una Pasqua en família amb dansa, visites, música i contes
L’IVAM reactiva la seua biblioteca familiar “Moguda” i oferix activitats de dansa, música i contes il·lustrats, a més de visites comentades a les seues exposicions durant les vacacions de Pasqua
EP
Les activitats s’emmarquen dins del programa específic “Contents com unes Pasqües”, que reunix, del 2 al 12 d’abril, diferents propostes d’experimentació i joc en família.
Les propostes partixen de la curiositat i la creació artística i estan dirigides a públics diversos. Espais autònoms dissenyats per a la infància. El museu posa de nou en marxa la biblioteca familiar de l’IVAM, un espai de lectura i relax habilitat especialment per a l’ús i el gaudi de la primera infància.
La biblioteca “Moguda”, que estarà oberta en horari de museu, compta amb llibres d’autors com Hervé Tullet, Eric Carle o Menena Cottin, així com les últimes edicions i els catàlegs d’exposicions de l’IVAM per a compartir en família.
El públic que s’acoste al museu podrà gaudir també d’“El racó de llum”, un espai gratuït de joc lliure que utilitza la pedagogia de la llum com a fons per a acostar la col·lecció de l’IVAM als bebés i a la primera infància. La instal·lació estarà oberta del 2 al 12 d’abril i requerix reserva prèvia.
També roman oberta la “Sala blana” de l’IVAM, un espai de joc i descans especialment condicionat per a famílies amb bebés fins a dotze mesos.
El dissabte 4 d’abril se celebrarà una visiteta a l’exposició “Territoris en trànsit/Solo duo: Anna Talens & Mar Guerrero”, mentres que el 8 d’abril la visiteta recorrerà la mostra de l’artista peruana Andea Canepa.
L’equip de mediació de l’IVAM ha dissenyat esta activitat dirigida a les famílies amb bebés que desitgen gaudir de les exposicions amb una visita adaptada a les seues necessitats. També la mostra “Andrea Canepa. Entre allò profund i allò distant” acollirà el 5 d’abril l’activitat “La veueta del museu”, un recorregut cantat en família, a càrrec de la soprano Quiteria Muñóz i la mediadora Sonia Gil, amb l’objectiu d’aprendre a escoltar les obres d’art.
El programa pasqüer de l’IVAM es completa el 7 d’abril amb “Quina dansa!”, un taller conduït per les ballarines de dansa contemporània Marta García i Paula Romero que girarà entorn de la recentment inaugurada exposició “La dona en l’obra de Julio González”.
L’activitat, dirigida a famílies amb xiquets d’entre 2 i 6 anys interessades en la dansa i el moviment lliure, pretén familiaritzar el públic amb el procés artístic a través dels quatre elements que provoquen la vida i la creació: aigua, aire, terra i foc.
Les activitats comptaran també amb un taller de narració a càrrec d’Elisa M. Matallín, i un taller intergeneracional, en el qual avis i àvies, nets i netes podran acostar-se a l’exposició “Territoris en trànsit/Solo duo: Anna Talens & Mar Guerrero”.
Visites comentades
A més, els dies 3, 4, 10, 11 i 12 d’abril s’oferiran visites comentades de la mà de l’equip de mediació del museu a les exposicions “Territoris en trànsit/Solo duo: Anna Talens & Mar Guerrero”, “L’aura d’una saga moderna: Ignacio, José i Marisa Pinazo”, “A mig foc”, “La dona en l’obra de Julio González” i “Andrea Canepa. Entre allò profund i allò distant”, una exposició que s’acomiada del públic el pròxim 12 d’abril. Totes les activitats, a excepció de “La Sala Blana” i “Moguda”, requerixen reserva prèvia en la pàgina web de l’IVAM.
