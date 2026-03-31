Mazón, de nou protagonista en les Corts després de la seua petició de personar-se en la causa de la dana
El moviment judicial de l’expresident, que torna a arribar tard a les Corts, indigna l’esquerra, que el titla d’“indecent” i exigix a Llorca la seua expulsió del grup, mentres que Vox torna a donar suport al popular i el PPCV recorre a Oltra
Carlos Mazón torna a ser protagonista en les Corts. Casualitats del calendari, el ple d’esta setmana ha arrancat el dia després que l’expresident sorprenguera amb un moviment judicial en el qual sol·licita a la jutgessa de la dana la seua personació en la causa, i que arriba després de la negativa del TSJCV a investigar-lo per la seua gestió de la catàstrofe. Mazón ha tornat a arribar tard a l’hemicicle, amb quasi una hora de retard, la qual cosa li ha permés esquivar les càmeres i els micròfons, si bé ha donat de què parlar fins i tot abans de fer acte de presència per eixe canvi d’estratègia en els tribunals.
Les reaccions, en qualsevol cas, no han distat massa de les que sol concitar qualsevol assumpte relatiu a l’expresident: l’esquerra ha carregat contra la petició de personació i ha mantingut la pressió sobre Pérez Llorca, a qui exigixen que li demane l’acta de diputat o l’expulse del grup popular, mentres que PP i Vox han fet pinya, de nou, amb Mazón.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha titlat d’“indecent” l’intent de Mazón per a “intentar aprofitar els seus privilegis d’expresident per a escapar de la justícia i esquivar la declaració en seu judicial i no estar obligat a dir veritat. És indecent i immoral, no representa cap valencià”, ha assenyalat el portaveu, que ha tornat a reclamar a Llorca que li reclame l’escó o l’expulse del grup popular en les Corts.
Mateixa petició ha repetit el síndic del PSPV, José Muñoz, que s’ha preguntat “en qualitat de què” sol·licita la personació Mazón. “D’investigat, d’acusació particular? Només pot fer-ho com a investigat, i per a què? Per a no haver de dir la veritat, perquè, si hi va com a testimoni, ho faria amb obligació de dir veritat”, ha assenyalat.
Per la seua banda, el PP ha defés que l’expresident està “en el seu dret” d’exercir esta opció, especialment, segons ha recordat Fernando Pastor, després de la “contundent interlocutòria” del TSJCV, en la qual no veu indicis per a investigar Mazón. “Poc més a afegir”, ha dit.
Però sí que ha fet una addenda per a ficar en l’equació Mónica Oltra, que ha anunciat el seu retorn a la primera línia política. “Uns altres, en situacions judicials més compromeses, presenten la seua candidatura a l’alcaldia de València”, ha assenyalat el síndic del PP.
Pastor ha dit defendre la presumpció d’innocència, “però el que no hi ha ací és presumpció d’exemplaritat”, ha sostingut.
Vox, que de nou se situa de costat de Mazón, ha considerat el seu moviment “el més comú del món”. El seu portaveu, José María Llanos, ha carregat contra l’esquerra per la seua “doble vara de mesurar” i per veure “la palla en l’ull alié i no la biga en el propi”, en al·lusió també a eixe suport a Oltra.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- Aemet activa el aviso amarillo en la C. Valenciana por vendavales de más de 90 km/h que pueden dificultar hasta caminar
- Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
- Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7
- La Generalitat recibe dos nuevas propuestas de proyectos empresariales en Parc Sagunt II
- La huelga de los profesores valencianos busca vaciar las aulas y llenar las calles
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Qué días de Semana Santa son festivos en la C. Valenciana: El calendario laboral 2026 en Valencia confirma las libranzas a todos los trabajadores