Música, esport i activitats familiars esta Setmana Santa i Pasqua en la platja de Gandia
La Regidoria de Turisme presenta la programació de “Gandia a la mar”, amb activitats d’oci gratuïtes que la distingixen d’altres destinacions
La Regidoria de Turisme de Gandia ha posat en marxa una nova edició de “Gandia a la Mar”, un programa d’activitats que es desenrotllarà en la platja durant les vacacions de Setmana Santa i Pasqua.
Esta iniciativa té com a objectiu complementar l’oferta cultural i turística de la ciutat amb propostes d’oci a l’aire lliure dirigides a diferents públics durant la celebració de la Setmana Santa, que, en paral·lel, celebra en la ciutat els actes religiosos, que, en el cas de Gandia, van ser declarats festa d’interés turístic nacional en 2019.
La programació inclou el cicle “Música a la Mar”, amb dos concerts previstos. El 4 d’abril, a les 18 hores, hi actuarà el grup Storie, i l’11 d’abril, a la mateixa hora, ho farà Black 2 Waves.
En l’àmbit esportiu, des del passat 28 de març i fins al 13 d’abril hi haurà sessions de ioga els dilluns, dimecres i diumenges; latin fitness els dimarts, dijous i dissabtes, i classes de GAP els divendres a partir de les 9 hores en els escenaris 1 i 4 situats en primera línia de platja.
D’altra banda hi haurà activitats lúdiques de l’1 al 6 d’abril i de l’11 al 13 d’abril, a partir de les 17:30 hores en l’escenari 2. Així mateix, el vol de catxerulos tindrà lloc del 28 de març al 13 d’abril en horari de 16 a 20 hores, i inclourà una exhibició especial el dissabte 4 d’abril.
Sobre esta iniciativa, la regidora de Turisme, Balbina Sendra, va destacar que, atés el bon acolliment d’edicions anteriors, des del departament s’ha decidit reprendre les diferents activitats dirigides a tots els públics. “Volem continuar oferint als nostres visitants opcions d’oci que ens diferencien d’altres destinacions i que ens permeten fidelitzar el turista durant tot l’any”, va assenyalar.
