Reconstrucció
Parcs metropolitans: una oportunitat per a connectar municipis de l’Horta Sud mitjançant corredors verds
A Benetússer, el futur parc metropolità integrarà el patrimoni històric local, ja que connectarà amb elements com la porta del castell i el museu
Els parcs metropolitans inundables es perfilen com una oportunitat estratègica per a millorar la connectivitat en la comarca de l’Horta Sud mitjançant la creació de corredors verds. Es tracta d’una reivindicació històrica dels municipis, que, malgrat trobar-se a escassa distància entre si, manquen, en molts casos, d’itineraris per als vianants o ciclopedestres que els connecten de manera segura i contínua.
En este context, el barranc ha funcionat tradicionalment com un eix de connexió, amb efectes tant positius com negatius, entre localitats com Catarroja i Paiporta, així com amb Picanya i, fins i tot, Torrent. De fet, abans de la dana, un dels projectes intermunicipals ja preveia l’habilitació d’una via verda paral·lela al barranc per a vertebrar estos municipis.
A esta carència de connectivitat comarcal se suma, a més, la necessitat d’integrar solucions que milloren la resiliència del territori davant d’episodis d’inundacions, i reforçar al mateix temps la cohesió territorial i la mobilitat sostenible.
Camins tradicionals
Per a garantir que esta àmplia superfície siga plenament accessible i gaudible per la ciutadania, es planteja la creació d’una extensa xarxa d’itineraris que recupere i connecte els camins tradicionals de la zona. La proposta aposta per fer valdre els recorreguts històrics dels municipis, per a integrar-los amb elements patrimonials i configurar un sistema coherent de mobilitat per a vianants i ciclistes.
En este marc, un dels plantejaments incorporats als parcs corresponents als sectors 6, 7 i 11 partix de Benetússer, a on el futur parc metropolità confina amb un àmbit que concentra bona part del seu patrimoni històric. Entre els elements més representatius destaquen la porta del castell, el museu, la séquia de Favara, el Centre Cultural El Molí o el camí del Calvari. Des de l’Ajuntament es va proposar integrar este relat històric local en el disseny del parc, amb l’objectiu de reivindicar-lo dins d’este nou gran espai verd.
Per a aconseguir una connexió natural i fluida, la proposta preveu donar continuïtat als eixos que estructuren el municipi, com el carrer Major, l’últim tram del qual coincidix amb el vial del Molí, per tal de facilitar el seu enllaç directe amb el parc.
Altres sectors
Per la seua banda, a Paiporta es preveu que l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat actue com a principal porta d’entrada al sistema de parcs metropolitans. Des d’este punt s’articularan dos connexions directes amb el centre urbà: una a través de la plaça de l’Església i una altra des del parc de Vil·la Amparo, a fi de refoçar la integració del sistema verd en la trama urbana.
En els sectors 17 i 18 s’habilitaran un conjunt d’itineraris per als vianants que permetran l’accés des dels nuclis de població pròxims, al mateix temps que es recuperen connexions ancestrals, com ara l’antic camí de Campanar de Paterna, el camí de l’Alter de Quart de Poblet o el camí del Pou del Quint de Mislata.
En la mateixa línia, el parc metropolità que afecta el terme municipal de Torrent preveu la recuperació patrimonial del Pantà, reforçant el valor històric i paisatgístic de l’entorn, i la millora de l’articulació entre nuclis com el Pantà, la Curra i Mas del Jutge, afavorint la seua integració territorial i funcional. A més, incorpora una avinguda per als vianants que connectarà Torrent amb Picanya i afavorirà la mobilitat sostenible i la seua cohesió.
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- Aemet activa el aviso amarillo en la C. Valenciana por vendavales de más de 90 km/h que pueden dificultar hasta caminar
- Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
- Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7
- La Generalitat recibe dos nuevas propuestas de proyectos empresariales en Parc Sagunt II
- La huelga de los profesores valencianos busca vaciar las aulas y llenar las calles
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Qué días de Semana Santa son festivos en la C. Valenciana: El calendario laboral 2026 en Valencia confirma las libranzas a todos los trabajadores