La planta solar Casa Llum de Xàtiva afectarà un centenar de parcel·les
Indústria tramita les autoritzacions del projecte que preveu una inversió de 2,8 milions d’euros i la implantació de 9.360 mòduls fotovoltaics en termes de la capital de la Costera, Manuel i Castelló
La Conselleria anuncia les sol·licituds prèvies i de construcció, així com la declaració pública de la central solar
El projecte de la planta fotovoltaica PSF Casa Llum de Xàtiva fa un pas avant amb l’anunci, per part de la Conselleria d’Indústria i Innovació, de les sol·licituds d’autorització administrativa prèvia, autorització de construcció i la declaració d’utilitat pública. L’Administració autonòmica ha fet públic el llistat de béns afectats per la central fotovoltaica i la seua infraestructura d’evacuació, que se situarà en els termes municipals de Xàtiva, Manuel i Castelló. L’avaluació d’impacte ambiental està en fase d’informació pública.
El Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines ha fet públic el llistat amb la relació de béns i drets afectats pel projecte, que inclou un centenar de parcel·les dels termes de Xàtiva, Manuel i Castelló. Els grups generadors se situaran a Xàtiva i la infraestructura d’evacuació partirà de Xàtiva, travessarà diferents parcel·les de la capital de la Costera, Manuel i Castelló, a on acabarà. Els propietaris dels terrenys afectats disposen ara d’un termini per a presentar-hi les al·legacions que consideren oportunes.
La central fotovoltaica, promoguda per l’empresa Es Planta Solar 6, amb seu a València, i amb una potència de 4,5 megavats, compta amb una inversió de 2.854.968 euros. La planta projecta un camp generador format per 9.360 panells solars, que es connectaran amb 20 inversors de 225 kVA, la qual cosa suposarà una potència nominal d’inversors de 4.500 kW. Estos inversors es connectaran amb la part de baixa tensió de dos centres de transformació per a elevar la tensió a 20 kV, i els dos centres de transformació albergaran, cada un, un transformador de 2,5 MVA amb una relació de transformació de 0,8/20kV, segons detalla la documentació del projecte exposada per la Conselleria.
La línia d’alta tensió de la central fotovoltaica serà subterrània fins al centre de protecció i mesura. Segons detalla el projecte, del primer centre de transformació (CT-1) naixerà una línia d’alta tensió, amb 320 metres de conductors, que transcorrerà de manera subterrània fins al centre de protecció i mesura (CPM). La línia subterrània que unirà el segon centre de transformació (CT-2) amb el CPM utilitzarà els mateixos conductors, amb 100 metres de longitud. El projecte preveu la construcció d’un edifici prefabricat, a on s’instal·larà el centre de producció i mesura. L’edifici disposarà de dos cel·les de línia, una cel·la de protecció automàtica, una cel·la de protecció de transformador de servicis auxiliars, una cel·la de mesura i una altra de servicis auxiliars. Del centre CPM partirà la línia d’evacuació fins al centre de seccionament independent (CSI), una línia d’evacuació subterrània de 5.983 metres de longitud. El punt de connexió de la central amb la xarxa de distribució es realitzarà en la línia S32 Serratella de 20 kV de la subestació ST Vallecárcer, i requerirà la instal·lació d’un centre de seccionament telecomandat amb una línia d’entrada i eixida, precisa el document, que afig que tant el centre de seccionament independent com l’extensió de xarxa es tramiten en altres expedients.
Quatre plantes a Xàtiva
En la capital de la Costera es projecten quatre centrals solars. Una d’estes se situaria en el sector Cànyoles, pròxim al nucli urbà de la Granja de la Costera, i les altres tres en la zona del Carraixet —inclosa la de la Casa Llum—, encara que en una de les tres, el projecte Tossal Solar, el Consell va denegar el permís ambiental per afectar una planta amenaçada, tal com va informar este diari.
