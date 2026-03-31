La postura del Celta de Vigo amb Unai Núñez de cara a l’estiu
El central es retroba este diumenge amb l’equip al qual encara pertany i podrà jugar al no haver-hi clàusula de la por
Quan acabe la temporada s’obrirà el meló del seu futur: el Celta té bones expectatives de venda i Corberán està encantat amb el jugador
Rafa Jarque
El València-Celta d’este diumenge és un partit especialment motivador per a Unai Núñez. El central es retroba amb el club al qual encara pertany, però que ha decidit traure’l com a cedit en les últimes dos temporades. El de Sestao, que s’ha guanyat la titularitat en l’equip de Carlos Corberán, podrà jugar sense problemes, i és que l’equip celest no va incloure la famosa “clàusula de la por” quan va tancar el préstec del jugador al València el mes de gener passat.
El que és clar és que la cessió està resultant un èxit per a totes les parts. El Celta està veient com el seu jugador, al qual va traure de la plantilla pel seu alt salari, juga a bon nivell i es revalora. El València, per la seua banda, pot dir que l’aposta per Unai està resultant exitosa, i les seues set titularitats consecutives són una bona prova d’això. I, finalment, el futbolista està content a Mestalla i així ho reflectix en les seues declaracions.
Després de l’últim triomf del València en Lliga contra el Sevilla, Unai, sobre el seu futur, va explicar que “l’única cosa que sé és que he de tornar a Vigo a fer la pretemporada. El que haja de passar, passarà. Encara tinc dos anys més amb ells, però sí, ací estic molt content. Es veu reflectit en el camp i en el futbol pot passar de tot. Perquè arribe eixe moment poden passar moltes coses. Viuré el dia a dia, però cal tindre en compte que ací estic molt content”.
Què pretén el Celta de Vigo amb Unai Núñez a l’estiu?
Quan acabe la temporada, el d’Unai Núñez serà un meló que València i Celta hauran d’obrir. Els blanc-i-negres, per a decidir si volen quedar-se o no el futbolista, i els celestes posaran damunt de la taula si té lloc en la plantilla, si aposten per una altra cessió o si busquen un traspàs definitiu per a deixar de tindre el jugador en propietat.
Segons informa Faro de Vigo, en el Celta tenen bones expectatives de venda de cara a l’estiu, sobretot veient el seu bon rendiment des que va aterrar a València. El seu alt salari fa molt difícil que a Balaídos puga tindre lloc, per la qual cosa el més normal és que a partir de juny torne a fer les maletes, amb el dubte de si serà rumb a Mestalla o a una altra destinació.
Una peça clau per a Corberán
El biscaí s’ha fet, en els últims dos mesos, quasi indispensable per a Carlos Corberán, que l’ha alternat com a defensa central i lateral dret. Des de la seua arribada en gener a Mestalla, suma 7 partits, 7 titularitats i 630 minuts. Ha sigut titular en els seus últims cinc partits. El tècnic de Cheste ha destacat, en diverses ocasions, la seua importància per la seua “versatilitat” i tot fa indicar que estaria encantat de quedar-se el futbolista.
