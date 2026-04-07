Algemesí prorroga els tallers de ioga per a la gestió emocional en el procés de recuperació després de la DANA
L'ajuntament reprén este dimarts un nou cicle per a oferir a la ciutadania ferramentes per a afrontar les conseqüències psicològiques derivades de les inundacions d'octubre de 2024
L'Ajuntament d'Algemesí, a través de la Regidoria de Salut, reprén este dimarts el cicle de tallers de ioga orientats a la gestió emocional, una iniciativa que es va impulsar a conseqüència de la riuada del passat octubre de 2024. L'objectiu d'estos tallers és oferir a la ciutadania ferramentes per a afrontar les conseqüències psicològiques i emocionals derivades d'aquell episodi provocat per la DANA.
Els tallers, impartits per Vicent Borràs, es desenrotllaran a la Casa de l'Esport (c/ Nou del Convent, 70) entre el 7 d'abril i el 15 de maig de 2026, els dos dies inclosos. Les sessions tindran lloc els dimarts de 15.30 a 16.30 hores i els divendres de 9.00 a 10.00 hores. L'activitat és gratuïta i no requerix inscripció prèvia. Les persones interessades només hauran d'acudir amb un coixinet i una manta pròpies.
La regidora de Salut, Carmina Borrás, ha destacat que la riuada va deixar «una empremta profunda al nostre poble, no sols en l'àmbit material, sinó també en el benestar emocional de moltes persones. Amb estos tallers volem continuar oferint espais accessibles on treballar la calma, reduir l'estrés i cuidar la salut mental. És una manera d'acompanyar la ciutadania en el seu procés de recuperació».
Per part seua, l'alcalde d'Algemesí, José Javier Sanchis, ha subratllat que la reconstrucció del municipi «va més enllà de la recuperació d'infraestructures. També implica estar al costat de les persones, escoltar-les i oferir recursos que contribuïsquen al seu benestar. Estes iniciatives reflectixen el compromís de l'ajuntament amb una recuperació integral, tant individual com col·lectiva».
