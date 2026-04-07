Bellreguard se suma a la llista de municipis turístics de singularitat a la Comunitat Valenciana
El reconeixement posa de manifest el compromís del municipi amb un model turístic basat en la qualitat dels servicis, la sostenibilitat i l'atenció a la població visitant
La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, ha atorgat a Bellreguard el reconeixement oficial com a municipi turístic de singularitat de la Comunitat Valenciana. La resolució, que ha sigut formulada per la Direcció General de Turisme, suposa un pas important en l'estratègia de desenrotllament turístic del municipi.
El consistori va presentar la sol·licitud el passat 19 de gener de 2026 per a acreditar el compromís del municipi amb un model turístic basat en la qualitat dels servicis, la sostenibilitat i l'atenció a la població visitant. El reconeixement s'atorga als municipis que treballen per a garantir una oferta turística estructurada, sostenible i alineada amb els principis del Codi Ètic del Turisme Valencià, contribuint així a un desenrotllament equilibrat i respectuós amb el territori.
Així, després de l'estudi de la documentació presentada i vista la proposta favorable de la Direcció General de Turisme, s'ha resolt atorgar a Bellreguard la condició de municipi turístic de singularitat de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'establix en el Decret 5/2020, de 10 de gener, del Consell.
El regidor de Turisme, David Torres, ha valorat molt positivament este reconeixement i ha destacat que “esta distinció, juntament amb altres com la Bandera Blava o la Q de Qualitat de la nostra platja, fa extensiu a tot el poble el reconeixement de municipi turístic, posant en valor les nostres tradicions, l'entorn, el patrimoni, les festes i la gastronomia de Bellreguard”.
El consistori assenyala que es tracta de "un reconeixement al treball realitzat pel municipi en matèria turística i obri noves oportunitats per a continuar impulsant iniciatives que reforcen l'atractiu de Bellreguard, milloren els servicis i consoliden el seu posicionament com a destinació turística de qualitat".
