La Diputació de València completa la reparació de 72 depuradores
La vicepresidenta Natàlia Enguix destaca “la capacitat de resposta d'Egevasa davant situacions d'emergència com la DANA, que demostren la importància del servici públic i de la cooperació entre institucions”
RCV
La Diputació de València ha completat la reparació dels desperfectes causats per la DANA en 72 depuradores de la província. Els treballs han sigut executats per l'empresa Egevasa, dependent de la corporació que presidix Vicent Mompó. En este sentit, la vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de la Junta d'Egevasa, destaca “la resposta que va donar la Diputació des del primer moment per a resoldre els danys causats en les infraestructures hídriques, tant les de proveïment d'aigua com en les de depuració”.
Enguix ha posat en valor el paper d'Egevasa en la reparació de les depuradores localitzades en diferents comarques, però també “en la tramitació de les ajudes del Ministeri que ha permés disposar de liquiditat i estalviar diners a la Generalitat”. La vicepresidenta es referix al fet que l'EPSAR “només ha hagut d'invertir 2,5 dels 20 milions als quals ha ascendit el cost final dels treballs, després d'una estimació inicial que superava els 30 milions per a escometre les reparacions necessàries en depuradores”. El Ministeri ha cobert la resta amb una aportació d'una mica més de 17 milions d'euros.
En paraules de la presidenta de la Junta d'Egevasa, “els treballs realitzats pels operaris i tècnics de l'empresa de la Diputació, que han sigut els encarregats de reparar les depuradores, demostren la capacitat de resposta davant situacions sobrevingudes, però també la plena disposició d'Egevasa per a ajudar tots els municipis valencians a resoldre els seus problemes amb el cicle de l'aigua, tinguen o no el servici amb la Diputació”. Esta situació “es va veure clarament quan en les setmanes posteriors a la DANA Egevasa va assistir noranta municipis malgrat gestionar el servici de tan sols huit, la qual cosa demostra que creiem fermament en el servici públic”, afig Enguix.
Tres de les estacions de depuració en les quals ha intervingut Egevasa hauran d'escometre obres complexes en els pròxims anys per a traure els col·lectors del llit dels rius, tal com ha indicat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en establir de nou el nivell dels llits basant-se en els límits que va assolir l'aigua durant la riuada d'octubre de 2024.
Traure col·lectors dels llits dels rius
Estes depuradores són la de Vall dels Alcalans, Siete Aguas i Godelleta, que hauran de condicionar les instal·lacions per a fer-les compatibles amb els nous llits. El gerent d'Egevasa, Juan Ángel Conca, explica que estes actuacions “es prolongaran en el temps en tractar-se de procediments que comporten en alguns casos expropiacions de terreny i estudis per a determinar la millor ubicació per als nous col·lectors”. La situació ja es va donar, per exemple, en la depuradora d'Ontinyent i el col·lector que passava pel riu Clariano, afectat per la DANA que va assotar la capital de la Vall d'Albaida en 2019.
El pla de recuperació de depuradores va començar a Godelleta a penes dos setmanes després de la riuada, amb una estimació pressupostària inicial de 31 milions d'euros. L'agilitat amb la qual es va poder donar resposta a les necessitats sobrevingudes va tindre molt a veure amb l'aprovació de l'acord de cooperació entre la Diputació i l'EPSAR, pertanyent a la Generalitat, per a donar resposta a les contingències.
En matèria d'aigua, “la Diputació ha assumit eixe paper de coordinació entre administracions locals i l'autonòmica per a ser més eficients en un servici bàsic com és el proveïment d'aigua potable, la conducció d'aigües residuals i la depuració”, conclou Natàlia Enguix, que destaca el treball que està realitzant la delegació del Cicle Integral de l'Aigua que dirigix Paco Comes.
- Caos en la operación retorno de Semana Santa en Valencia: la DGT señala los puntos más conflictivos en la A-3, A-7 y AP-7
- El mercado inmobiliario enloquece en València: El coste del suelo ha subido un 20 % desde el inicio del año
- MetroValencia seguirá siendo rojo: la Generalitat ‘indulta’ del nuevo azul a logos “consolidados”
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- Restauran el pavimento de la plaza del Ayuntamiento tras la 'cremà' de la falla municipal
- València: detectan empadronamientos irregulares con contratos falsificados y lo remiten a Fiscalía
- La Aemet pronostica un cambio de tiempo en Valencia: adiós al calor; bienvenida, lluvia