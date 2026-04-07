Entra en funcionament el nou tram del carril bici del carrer de Sant Vicent Màrtir
L'itinerari del nou tram va des del carrer de Joaquín Navarro fins al carrer de Dolores Alcaide. El projecte complet d'obres quedarà acabat íntegrament la setmana que ve
Redacción Levante-EMV
El Servici de Mobilitat de l'Ajuntament ha obert un nou tram del carril bici del carrer de Sant Vicent Màrtir, el recorregut que va des del carrer de Joaquín Navarro fins al carrer de Dolores Alcaide, que enllaça amb els carrils bici que ja funcionaven en els dos trams. De fet, a principis d'enguany es va obrir el tram sud de Sant Vicent Màrtir, entre els carrers del Doctor Tomás Sala i de Joaquín Navarro, i, posteriorment, es va posar també en ús el tram nord del carril, entre el carrer del Mestre Sosa i l'avinguda Giorgeta. Faltava per enllaçar el tram central del recorregut, que és el que obri esta setmana; i la previsió és que la setmana que ve quede completada l'obra íntegrament.
El carril bici del carrer de Sant Vicent Màrtir, de 1.600 metres de longitud i bidireccional, està situat pegat a la vorera oest i segregat de la calçada. Des del Servici de Mobilitat s'ha explicat que, a més d'esta actuació, s'ha fet també una reestructuració dels carrils de circulació en l'avinguda: s'ha deixat un per al trànsit motoritzat, entre el carrer de Roís de Corella (el sentit de circulació del qual ha sigut invertit recentment) i el Bulevard Sud.
El carrer de Sant Vicent Màrtir és un dels eixos més importants del sud de la ciutat i compta, des d'ara, amb una connexió ciclista que vertebra els barris de Sant Marcel·lí, la Creu Coberta, la Raïosa i Arrancapins. A més, connecta amb els carrils bici dels carrers Mestre Sosa i Roís de Corella, l'avinguda Giorgeta, i els carrers de Dolores Alcaide, Joaquín Navarro i del Doctor Tomás Sala.
Esta actuació és un projecte sorgit dels pressupostos participatius DecidimVLC de l'any 2017, les obres del qual van ser adjudicades a l'empresa Pavasal Empresa Constructora SAU per un import de 657.420,50 euros. Compta amb una subvenció del 90 % del seu pressupost base (sense IVA) a través de la Unió Europea i dels fons Next Generation, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Suscríbete para seguir leyendo
