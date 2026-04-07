Escola al·lega contra la "censura" d'autors balears i catalans en l'assignatura de Valencià de Batxillerat
Fa una crida a presentar esmenes al nou decret que regula el currículum
RCV
Escola Valenciana ha fet públic un document d'al·legacions al projecte de decret que modifica l'ordenació i el currículum de Batxillerat a la Comunitat, on, entre altres qüestions, retrau una "clara censura d'autors", ja que en les propostes de lectura guiada "s'exclouen deliberadament autors i autores de l'àmbit lingüístic català i balear". A més, l'entitat cívica oferix estos raonaments com a "recurs públic" i "guia pràctica" perquè qualsevol persona o entitat puguen presentar les seues pròpies al·legacions dins del termini, obert fins al pròxim 17 d'abril.
El document, elaborat per Jaume Fullana i presentat, primerament, per CAPPEV-Marina Alta, s'ha preparat "amb vocació pública", ja que "servirà perquè qualsevol persona, entitat o centre educatiu tinga una base per a presentar les seues pròpies esmenes davant l'Administració", incidixen. Des d'Escola critiquen, a més, que la Generalitat haja tret a consulta pública esta modificació "tan important per als centres just el dia en què inicien les vacacions escolars de Pasqua".
L'entitat lamenta "el veto als autors de la resta de territoris catalanoparlants", que qualifica "d'una mostra de les polítiques de 'desculturació'": "Les seues accions no són casuals. Este és un més dels intents d'invisibilitzar la nostra llengua i cultura, així com els llaços innegables amb altres territoris", asseveren. Escola Valenciana considera que la proposta de la Conselleria d'Educació presenta "deficiències i incoherències significatives" que afecten directament la qualitat del sistema educatiu valencià, i "especialment el tractament de la llengua pròpia".
Al respecte, la presidenta de l'entitat, Rosanna Martínez, afirma que esta reforma "no respon a cap motivació acadèmica o pedagògica", sinó que "s'emmarca dins d'una estratègia clara de fragmentació del català i de manipulació ideològica".
El document presentat per CAPPEV-Marina Alta assenyala factors com la "minorització del valencià amb l'ús de categories geogràfiques restrictives per al valencià", mentres que estes són "extensives per al castellà", llengua a què es referixen repetidament com a "espanyola" i "hispànica". Els impulsors d'estes al·legacions troben així mateix una clara "censura d'autors", ja que en les propostes de "lectura guiada s'exclouen deliberadament autors i autores de l'àmbit lingüístic català i balear".
Falta de transparència
També denuncien "falta de transparència", perquè es fa referència en un "estudi detallat" al qual no s'ha proporcionat accés, retallades en l'autonomia dels centres i en matèries i, fins i tot, "una modificació en la matèria d'Història d'Espanya en què es prioritza determinats tipus de terrorisme en detriment altres, allunyant-se del deure de memòria democràtica".
Des de la coordinadora i Escola pretenen que estes al·legacions siguen un "recurs públic", una "guia pràctica" perquè qualsevol persona o entitat puguen presentar les seues al·legacions.
L'entitat cívica fa una "crida a la participació activa de tota la societat per a defendre un currículum coherent i respectuós amb la nostra llengua".
Suscríbete para seguir leyendo
- Caos en la operación retorno de Semana Santa en Valencia: la DGT señala los puntos más conflictivos en la A-3, A-7 y AP-7
- El mercado inmobiliario enloquece en València: El coste del suelo ha subido un 20 % desde el inicio del año
- MetroValencia seguirá siendo rojo: la Generalitat ‘indulta’ del nuevo azul a logos “consolidados”
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante
- Restauran el pavimento de la plaza del Ayuntamiento tras la 'cremà' de la falla municipal
- València: detectan empadronamientos irregulares con contratos falsificados y lo remiten a Fiscalía
- La Aemet pronostica un cambio de tiempo en Valencia: adiós al calor; bienvenida, lluvia
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana