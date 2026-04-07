Tribunals
L'exconsellera Pradas aprofita el canvi de criteri del jutjat de la DANA: insistix a aconseguir la seua declaració literal
La defensa de Pradas insistix en la transcripció íntegra argumentant que la falta d'esta impedix una anàlisi rigorosa i que el jutjat ja disposa dels mitjans tècnics per a fer-ho
La defensa de l'exconsellera d'Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa de la DANA, insistix a reclamar a la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra la transcripció exacta i completa de les seues declaracions. Tant la primera que va prestar l'abril de l'any passat com la segona, que va tindre lloc al gener quan va mantindre un acarament amb José Manuel Cuenca, el cap de Gabinet de l'expresident Carlos Mazón.
El lletrat de l'exconsellera aprofita el canvi de criteri del jutjat, que en un principi incorporava al sumari transcripcions resumides de les declaracions sense les preguntes de l'interrogatori, però, des de fa setmanes, inclou transcripcions més fidedignes en incorporar també les preguntes de la jutgessa, el Ministeri Fiscal i les acusacions a manera de diàleg, la qual cosa permet una millor comprensió de les declaracions.
La sol·licitud de transcripció de la declaració completa de Pradas ja havia sigut denegada anteriorment per la jutgessa per considerar que les transcripcions es feien "a conseqüència de la limitació de l'accés a les actuacions amb la finalitat d'evitar una difusió generalitzada de la gravació de les declaracions dels investigats" i que "el determinant, en qualsevol cas, davant una eventual discrepància de la transcripció respecte de la gravació seria atendre esta última, prevalent la seua autenticitat sobre el seu reflex per escrit".
Ara, amb el canvi de criteri, la defensa considera que negar eixe mateix tracte a les diligències en les quals va intervindre Pradas genera "un greuge comparatiu i una ruptura de la igualtat que ha de presidir la instrucció", vulnerant les garanties reconegudes en la Constitució Espanyola.
L'escrit incidix especialment en la rellevància de l'acarament amb Cuenca. Per tractar-se d'una diligència "basada precisament en la confrontació de manifestacions contradictòries", la defensa sosté que resulta "imprescindible comptar amb un suport escrit literal que arreplegue fidelment l'intercanvi produït entre els intervinents". Només la transcripció literal, i no una acta de síntesi, permet a parer seu analitzar amb rigor els matisos, els dubtes i les precisions que van sorgir durant la trobada entre els dos, atés que "només el tenor literal de la pregunta i la resposta" poden oferir-los.
La representació de Pradas recorda que el dret de defensa "no pot ser merament formal, sinó que ha de ser real i efectiu", i advertix que la falta de transcripció de les dos diligències impedix analitzar "amb el rigor tècnic necessari les manifestacions abocades". La sol·licitud de transcripció de la declaració de l'exconsellera ja havia sigut denegada anteriorment pel jutjat. La defensa entén, no obstant això, que la incorporació posterior d'altres transcripcions a les actuacions, la qual cosa demostra que el tribunal "disposa dels mitjans tècnics i materials per a realitzar-les", obliga a reconsiderar eixa decisió i demana que s'acorde tant la transcripció com el lliurament de còpia a les parts.
Suscríbete para seguir leyendo
