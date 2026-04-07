Venç a les 20.00 hores de Washington
L'ultimàtum de Trump a l'Iran dispara el petroli fins als 115 dòlars i inquieta les borses
L'Ibex 35 i el les principals borses europees comencen el dia en verd, pendents de l'evolució de l'escenari geopolític
Els mercats comencen el dia amb màxima cautela este dimarts a mesura que s'esgota el termini fixat per Trump per a aconseguir un acord de pau amb l'Iran. Els parquets reprenen l'activitat després de l'aturada de Setmana Santa este dimarts enmig de temors d'una greu escalada que podria produir-se en qüestió d'hores a Orient Pròxim, mentres el tancament de l'estret d'Ormuz exercix una pressió cada vegada major sobre el subministrament energètic mundial.
L'inquilí de la Casa Blanca ha promés destruir la infraestructura energètica i els ponts de l'Iran este dimarts si no s'aconseguix un acord de pau abans de les 20.00 hores de Washington (les 2.00 de la matinada, hora peninsular). El mandatari ha amenaçat amb "destruir tots els ponts de l'Iran abans de les 12 de la nit de demà" i ha afegit que les centrals elèctriques de Teheran "cremarien, explotarien i mai tornarien a utilitzar-se".
Arran d'esta notícia, el barril de Brent, la referència del vell continent, torna a situar-se este matí per damunt dels 111 dòlars després de pujar un 1,5 %, mentres que el West Texas Intermediate (WTI) —l'índex de referència nord-americà— avança amb més força i se situa en els 115 dòlars. "Em referisc a una demolició total abans de mitjanit, i es duria a terme en un termini de quatre hores, si volem", ha conclòs el president dels Estats Units.
No obstant això, les borses a Europa comencen el dia lleugerament en verd després que Trump declarara este dilluns que les negociacions amb l'Iran "van bé". L'Ibex 35 avança un lleu 0,30 % a inicis de la seua sessió i resistix girar a la baixa, mentres que la Borsa de Frankfurt puja un 0,6 %; París, un 0,46 %, i Milà, un 0,53 %. L'índex de referència de Londres també avança un 0,14 % en l'obertura de la sessió.
A més, el clima d'aversió al risc també ha llastrat a l'or, considerat tradicionalment un actiu refugi, que ara cotitza a 4.669 dòlars per unça Troy, lluny dels seus màxims històrics de 5.300 dòlars. Esta nova fase del conflicte, que contravé els Convenis de Ginebra, intensifica la preocupació dels inversors per les infraestructures energètiques.
"Este és un mercat que es mou al ritme dels titulars", ha afirmat Josh Gilbert, analista de mercats d'eToro. "Ho vam veure el dilluns, quan les notícies sobre un possible acord d'alto-el-foc de 45 dies van fer pujar les accions i baixar el petroli. Però la retòrica de Trump sobre la destrucció de les infraestructures iranianes va tornar a canviar el rumb del mercat".
El dòlar també s'ha comportat com un actiu refugi. "En un conflicte amb pocs vencedors, l'hegemonia del dòlar destaca", han apuntat els analistes d'XTB. "El bitllet verd ha pujat un 2,2 % des que els Estats Units i Israel van iniciar els seus atacs coordinats contra l'Iran. Este repunt en temps de guerra ha dissipat, almenys, qualsevol dubte sobre l'estatus de refugi segur".
