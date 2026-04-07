Mor Angelita García Daroqui, que encarnava l'esperit de les coves de Paterna immortalitzades per Almodóvar

La vetla d'Angelita García Daroqui tindrà lloc este dimarts, i la missa funeral se celebrarà el dimecres, honrant la memòria de la dona que encarnava la vida en les coves de Paterna

Angelita García Daroqui, en un documental gravat sobre les coves. / Redacción Levante-EMV / A. P.

Ada Dasí

Paterna

Angelita García Daroqui ha mort este dimarts a Paterna. Coneguda com "l'alcaldessa de les coves", va ser una de les 15 dones que va protagonitzar el calendari municipal que l'Ajuntament va dedicar a les coves, com a memòria viva d'una forma de vida que Almodóvar va internalitzar amb la seua pel·lícula Dolor y gloria, rodada en la seua major part en estes pintoresques coves als peus de la Torre.

El títol honorífic se'l va guanyar per la seua vida de covera, a on va arribar després que son pare, agricultor de professió, en comprara una, a on va passar la resta de la seua vida. Fins i tot el mateix Almodóvar li va oferir ser part de la pel·lícula. En l'almanac representava el mes de febrer i contava com vivia en una casa situada just damunt del que va ser la seua llar durant dècades. Allí es va criar amb sos pares i la seua germana, i allí van nàixer també dos dels seus fills.

“En les coves he viscut molt bé”, assegurava Angelita. I és que, malgrat que les cases requerien treballs constants, també tenien els seus avantatges perquè “ni notes l'hivern, ni notes l'estiu”, com narra en un reportatge d'acord amb el calendari.

En el seu barri la recorden com una dona "sense pèls en la llengua" i a la qual "li agradava manar". El mateix alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha lamentat la seua pèrdua en les xarxes socials.

Noticias relacionadas

La vetla serà este dimarts 7 d'abril d'11.00 hores a 13.00 hores i de 16.00 hores a 18.00 hores; la missa en el mateix tanatori, el dimecres 8 d'abril a les 11.00 hores.

  1. Caos en la operación retorno de Semana Santa en Valencia: la DGT señala los puntos más conflictivos en la A-3, A-7 y AP-7
  2. El mercado inmobiliario enloquece en València: El coste del suelo ha subido un 20 % desde el inicio del año
  3. MetroValencia seguirá siendo rojo: la Generalitat ‘indulta’ del nuevo azul a logos “consolidados”
  4. Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante
  5. Restauran el pavimento de la plaza del Ayuntamiento tras la 'cremà' de la falla municipal
  6. València: detectan empadronamientos irregulares con contratos falsificados y lo remiten a Fiscalía
  7. La Aemet pronostica un cambio de tiempo en Valencia: adiós al calor; bienvenida, lluvia
  8. Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana

Serra finalitza les obres de seguretat en el barranc de Deula

Serra finalitza les obres de seguretat en el barranc de Deula

L'exconsellera Pradas aprofita el canvi de criteri del jutjat de la DANA: insistix a aconseguir la seua declaració literal

L'exconsellera Pradas aprofita el canvi de criteri del jutjat de la DANA: insistix a aconseguir la seua declaració literal

Escola al·lega contra la "censura" d'autors balears i catalans en l'assignatura de Valencià de Batxillerat

Escola al·lega contra la "censura" d'autors balears i catalans en l'assignatura de Valencià de Batxillerat

Bellreguard se suma a la llista de municipis turístics de singularitat a la Comunitat Valenciana

Algemesí prorroga els tallers de ioga per a la gestió emocional en el procés de recuperació després de la DANA

Algemesí prorroga els tallers de ioga per a la gestió emocional en el procés de recuperació després de la DANA

Mor "l'alcaldessa de les coves" de Paterna

El València posa data a la venda de la samarreta retro i amb restriccions

El València posa data a la venda de la samarreta retro i amb restriccions

L'ultimàtum de Trump a l'Iran dispara el petroli fins als 115 dòlars i inquieta les borses

L'ultimàtum de Trump a l'Iran dispara el petroli fins als 115 dòlars i inquieta les borses
