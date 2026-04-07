Obituari
Mor Angelita García Daroqui, que encarnava l'esperit de les coves de Paterna immortalitzades per Almodóvar
La vetla d'Angelita García Daroqui tindrà lloc este dimarts, i la missa funeral se celebrarà el dimecres, honrant la memòria de la dona que encarnava la vida en les coves de Paterna
Angelita García Daroqui ha mort este dimarts a Paterna. Coneguda com "l'alcaldessa de les coves", va ser una de les 15 dones que va protagonitzar el calendari municipal que l'Ajuntament va dedicar a les coves, com a memòria viva d'una forma de vida que Almodóvar va internalitzar amb la seua pel·lícula Dolor y gloria, rodada en la seua major part en estes pintoresques coves als peus de la Torre.
El títol honorífic se'l va guanyar per la seua vida de covera, a on va arribar després que son pare, agricultor de professió, en comprara una, a on va passar la resta de la seua vida. Fins i tot el mateix Almodóvar li va oferir ser part de la pel·lícula. En l'almanac representava el mes de febrer i contava com vivia en una casa situada just damunt del que va ser la seua llar durant dècades. Allí es va criar amb sos pares i la seua germana, i allí van nàixer també dos dels seus fills.
“En les coves he viscut molt bé”, assegurava Angelita. I és que, malgrat que les cases requerien treballs constants, també tenien els seus avantatges perquè “ni notes l'hivern, ni notes l'estiu”, com narra en un reportatge d'acord amb el calendari.
En el seu barri la recorden com una dona "sense pèls en la llengua" i a la qual "li agradava manar". El mateix alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha lamentat la seua pèrdua en les xarxes socials.
La vetla serà este dimarts 7 d'abril d'11.00 hores a 13.00 hores i de 16.00 hores a 18.00 hores; la missa en el mateix tanatori, el dimecres 8 d'abril a les 11.00 hores.
