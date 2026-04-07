Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corrupción C.ValencianaCambio de tiempoMetrovalencia rojo'Esmorçaet'Renta: deducción músicaIrregularidades padrónArtemis IIMerenderos
instagramlinkedin

Obres

Serra finalitza les obres de seguretat en el barranc de Deula

L'actuació de la Diputació de València en el barranc de Deula, que ha durat tres mesos, ha inclòs la col·locació d'una malla d'acer i la plantació de flora local per a frenar l'erosió

La Diputació de València estabilitza l'accés al barranc de Deula a Serra per a garantir el pas d'emergències i frenar l'erosió.

La Diputació de València estabilitza l'accés al barranc de Deula a Serra per a garantir el pas d'emergències i frenar l'erosió. / Diputació de València

Laura Florentino

Laura Florentino

Serra

La Diputació de València ha completat les obres d'estabilització de l'accés al barranc de Deula, en el terme municipal de Serra, amb l'objectiu de millorar la seguretat de l'entorn i garantir el pas de vehicles d'emergència en esta zona forestal.

La intervenció, executada durant el mes de març a través de l'àrea de Medi Ambient i coordinada pel servici de Riscos Geològics i Espais Degradats, ha permés actuar sobre un talús que presentava "importants problemes d'erosió". Esta degradació havia reduït notablement l'amplària del camí, dificultant el trànsit i suposant un risc tant per a vianants com per als servicis d'intervenció.

Malla d'acer de 240 metres quadrats

Per a solucionar esta situació, els treballs han inclòs la col·locació d'una malla d'acer de 240 metres quadrats, fixada al terreny mitjançant ancoratges. Posteriorment, s'ha cobert amb terra vegetal per a facilitar la revegetació i afavorir la integració en l'entorn natural. En este procés s'han plantat espècies autòctones com ara romer, ginesta, arboç i llorer.

El diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, ha destacat que "este sistema no sols contribuïx a frenar el procés erosiu i millorar l'estabilitat del talús, sinó que també afavorix la integració paisatgística de l'actuació, respectant l'entorn natural i promovent la recuperació de la coberta vegetal".

Així mateix, ha subratllat la importància d'esta actuació per a la seguretat del municipi: “esta actuació permet recuperar un accés fonamental per a garantir la intervenció dels servicis d'emergències en una zona especialment sensible des del punt de vista forestal”.

Inversió de més de 70.000 euros

L'obra, ja finalitzada i recepcionada, ha suposat una inversió de 70.841 euros i s'ha desenrotllat en un termini aproximat de tres mesos, millorant de manera significativa les condicions d'accés a este enclavament natural.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Serra finalitza les obres de seguretat en el barranc de Deula

Serra finalitza les obres de seguretat en el barranc de Deula

Tracking Pixel Contents