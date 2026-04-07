El València posa data a la venda de la samarreta retro i amb restriccions

El València CF i PUMA llancen a la venda el Retro Jersey, la samarreta especial edició limitada amb la qual el nostre equip participarà en la Jornada Retro de LALIGA en el seu partit del dissabte (16.15 hores) contra l'Elx CF. Esta col·lecció inspirada en el taronja d'inicis dels noranta reinterpreta un clàssic que durant dos temporades (1990-91 i 1991-92) va utilitzar el València CF com a equipament alternatiu.

La samarreta retro del València CF / L-EMV

A partir de les 10.00 hores d'este dimecres, 8 d'abril, es podrà adquirir en la botiga en línia del València CF, en la Botiga Oficial del Camp de Mestalla i en la Botiga Oficial de Colón, 50. Com que es tracta d'una edició limitada i exclusiva destinada a col·leccionistes, i amb poques unitats a la venda, la compra estarà limitada a una samarreta per persona, tant en les botigues físiques com en línia.

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Tocs vintage amb patrocinadors actuals

El retro jersei pren com a referència els codis estètics d'aquella samarreta amb una visió aspiracional, moderna i cultural del que significa el València CF, en què la història cobra vida en cada detall. Des de la trama en diferents tons taronja fins a l'escut, que ha sigut reinterpretat prenent com a referència el mateix que defenien els nostres jugadors a inicis dels noranta. En canvi, la samarreta lluirà els logos de TM Grupo Inmobiliario, Divina Seguros i Skoda, com a patrocinadors del club.