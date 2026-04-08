El canalí Vicent Andrés afronta un dels somnis de qualsevol ciclista: disputar la mítica París-Roubaix
El corredor ha sigut convocat per la selecció espanyola en el seu primer any com a juvenil per a participar en la gran clàssica
Jesús Sansaloni
El ciclista de Canals Vicent Andrés disputarà per primera vegada la gran clàssica de la Paris-Roubaix en categoria júnior després de ser convocat per la selecció espanyola.
Andrés, que precisament ha estat en terres belgues durant estos dies disputant amb el seu equip el Tour de Limburg, on es trobaven els millors ciclistes del món, va acabar la prova en el lloc 92 després de patir diverses caigudes i punxades.
No obstant això, en dos de les quatre etapes va acabar entre els 20 primers gràcies a la seua fortalesa física. El canalí es trobava a mig fer, ja que estos contratemps el van llastrar en la classificació general, a més de no disposar d'una bicicleta de contrarellotge com els seus rivals.
Després de donar per finalitzada la seua primera carrera a l'estranger, Vicent Andrés afronta este cap de setmana un dels somnis de qualsevol ciclista: disputar la mítica París-Roubaix sobre llambordes. Per descomptat serà complicat -i més en el seu primer any com a juvenil-, però estar en la línia d'eixida ja és un gran repte.
Autonòmic cadet
Este diumenge es disputa a Vilafamés (Castelló) el campionat autonòmic de ciclisme en la categoria cadet, on hi haurà una nodrida participació comarcal.
L'equip del CC Ontinyent alinearà quasi tots els seus efectius, com Alex Vallés, Pau Tortosa, Alejandro Bea, Álvaro Gil, Andreu Sansaloni, Marc Hervás, Lucas i Héctor Albero, Aitor Selva i Pau Soriano.
A més, estaran els ontinyentins Nico Donat i José Manuel Perales.
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
- La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante