Les Corts activa el compte arrere per a poder aprovar pressupostos abans d'estiu
Vox nega negociacions i deixa la pilota sobre uns nous comptes en la teulada de Llorca: "Si ens crida, li obrirem la porta"
Quasi com si es tractara d'un d'eixos grans marcadors que s'instal·len en les ciutats que acolliran uns Jocs Olímpics, les Corts ha posat en marxa el seu propi compte arrere: el que permetria al Consell, en cas d'així desitjar-ho, aprovar els Pressupostos de la Generalitat de 2026 abans que acabe l'actual període de sessions, o el que és el mateix, anar-se'n a les vacacions d'estiu amb nous comptes o renunciar ja a tindre'ls en este exercici.
Els lletrats del parlament valencià han informat els grups que, perquè en l'últim ple previst abans de les vacacions puguen votar-se i, si és el cas, rebre llum verda uns pressupostos, estos han de remetre's a les Corts en menys de 9 dies hàbils. Això suposa, en temps real, menys de dos setmanes. Sempre, és clar, que els mateixos grups parlamentaris que sostenen el Consell (PP i Vox) no opten per jugar amb alguna mena de ple extraordinari final que permeta guanyar una mica de marge.
L'avís dels servicis jurídics de les Corts, revelat en roda de premsa pel síndic del PSPV, José Muñoz, arriba amb la situació dels comptes parats. Almenys, a simple vista. Perquè malgrat el desig manifestat del president Juanfran Pérez Llorca de poder tirar avant uns nous pressupostos que permeten regularitzar la situació dels que hui té prorrogats, de moment, els seus aliats parlamentaris de Vox asseguren que no hi ha cap negociació al respecte.
Igual que ve ocorrent des de fa quasi dos mesos, el síndic dels voxistes, José María Llanos, ha contestat amb un rotund "no" a la pregunta de si hi havia hagut converses amb el Consell pels comptes. "No, no hi ha negociació", ha reiterat. És més, Llanos ha deixat la pilota en la teulada de l'executiu autonòmic i del president, perquè és qui ha de plantejar un projecte financer, aprovar-lo en el Ple del Consell i posteriorment presentar-lo a la cambra autonòmica, on té un tràmit d'uns dos mesos.
Confiança del PP
Dels terminis són conscients els de Santiago Abascal, que admeten que serà complicat tindre nous comptes abans del 28 de maig, quan es van aprovar l'any passat els hui prorrogats, però que tampoc sembla importunar-los en excés. "Partim d'una excepcionalitat, si no és al maig, podrien ser qualsevol altre mes", ha indicat, evitant ficar pressa i mostrant-se disposats al pacte: "La nostra resposta davant qualsevol sol·licitud és negociar i dialogar, si ens crida, al senyor Pérez Llorca li obrirem la porta".
Què demanaran els voxistes en esta negociació no ho ha especificat més enllà d'indicar algunes generalitats com "polítiques reals" o "benestar per als valencians", i remarcar que els pactes s'ha d'executar, cosa que, respecte als de 2025, ha admés que no s'ha arribat al 100 %. Eixes exigències que fixen els voxistes provoquen paüra entre l'esquerra, que alerten que "seran "retallades" i mesures "racistes" i "contra els drets de col·lectius", en paraules de Muñoz i de la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro. "No n'esperem res de bo", ha afegit.
Malgrat eixe compte arrere activat, en el PP han preferit prendre-s'ho amb filosofia i, a banda que el seu síndic, Fernando Pastor, haja mostrat optimisme i "confiança" en l'actuació de Llorca, s'han centrat a criticar que el Govern d'Espanya va pel quart exercici sense nous comptes. "No sé si falten 9 dies per a presentar o no pressupostos a les Corts, el que sí que sé és que el Govern d'Espanya ja fa més de 1.500 dies que no presenta els seus", ha sentenciat.
