La Lira Saguntina actuarà al Palau de la Música de València

La centenària societat sol·licita a l'Ajuntament de Sagunt que li dedique un carrer, plaça o espai públic

Un concert de la Societat Musical Lira Saguntina / Daniel Tortajada

Patricia Granell

Sagunt

La Societat Musical Lira Saguntina viu un dels millors moments de la seua història. Una prova d'això és la seua actuació en el concert benèfic 'Viva la Zarzuela' en favor de la Fundació Maides. Tindrà lloc al Palau de la Música de València este dissabte 11 d'abril a les 19 hores a la Sala José Iturbi i comptarà amb la participació dels cantants lírics Carmen Bosó i Javier Bovea.

Les entrades es poden aconseguir a través de les dones integrants de la Cort d'Honor de la Mare de Déu dels Desemparats, en les oficines de la Fundació Maides i en la pàgina web del Palau de la Música, i el seu preu és de 10 euros.

Una altra mostra del fet que la Societat Musical Lira Saguntina està més viva que mai és la recent renovació de la seua junta directiva. En l'última assemblea general, José Manuel Tarazona va ser elegit, de nou, com a president. A més, es va aprovar la integració de nous components de la junta que treballaran per a millorar l'entitat tant en el vessant musical, educatiu i cultural com en l'econòmic i social.

José Manuel Tarazona, president de la Societat Musical Lira Saguntina. / Daniel Tortajada

La junta ha acceptat la sol·licitud perquè l'Ajuntament de Sagunt dedique un carrer, una plaça o un espai públic a la centenària Societat Musical Lira Saguntina. Amb això, segons assenyalen, es posaria en valor el treball que s'ha estat fent des de 1908. Els objectius de la societat musical se centren a fomentar la música, la formació, la difusió musical i la cohesió social a Sagunt.

