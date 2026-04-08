Males notícies en l'entrenament del València CF
L'equip va treballar a Paterna a falta de tres dies per a enfrontar-se a l'Elx CF i les molèsties van tornar a impedir a Unai Núñez estar amb la resta
El València CF va tornar a entrenar a falta de tres dies per a un partit transcendental a l'estadi Martínez Valero, en el qual ha de deixar segellada la permanència i encreuar els dits perquè els resultats li donen l'enèsima oportunitat de mirar cap a la mitat alta de la classificació.
La sessió de treball, no obstant això, no va portar bones notícies per al València. Tot el contrari. Unai Núñez, que va abandonar el camp contra el Celta de Vigo amb unes molèsties que està tractant-se des del dilluns, no va participar en la preparació amb el grup i es descarta la seua participació contra els il·licitans.
Peça important
El futbolista basc estava tenint molt de protagonisme i en la segona volta està sent un jugador clau per a Carlos Corberán com a lateral dret, cosa que li permet replicar l'esquema de la temporada passada, una alternativa molt més fiable que Thierry Rendall o el lesionat Dimitri Foulquier.
Thierry té possibilitats
De cara al duel contra els franjiverdes, l'entrenador haurà d'apostar pel retorn del lateral lusità en cas que Núñez no acabe de recuperar-se. L'altra alternativa és un Renzo Saravia que encara no ha debutat i que es considera complicat que puga ser l'elecció per a este encontre.
