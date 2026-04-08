Obres
El nou pont de Bugarra, amb 78 metres i major capacitat, estarà operatiu al 100 % la setmana que ve
L'alcaldessa de Bugarra destaca el gran impacte que va tindre la destrucció del pont en la població, mentres que la Generalitat ha treballat en la seua reconstrucció amb una inversió de tres milions
La Generalitat es troba en la fase final de les obres de reconstrucció del pont sobre el riu Túria a Bugarra, una infraestructura clau per al municipi que ha suposat una inversió de tres milions i que permetrà restablir una connexió essencial per a l'accés a zones agrícoles i a la central hidroelèctrica.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Martínez Mus, ha visitat la localitat al costat de l'alcaldessa, Teresa Cervera, per a comprovar l'estat dels treballs després d'haver-se superat recentment la prova de càrrega. El pont va quedar completament destruït després de la dana de 2024, la qual cosa feia imprescindible la seua reconstrucció.
Segons va explicar el conseller, actualment “s'estan ultimant la senyalització, els elements de contenció i altres rematades, amb l'objectiu de posar en servici la infraestructura al més prompte possible i en les adequades condicions de seguretat”. La posada en marxa permetrà recuperar l'accés a una zona agrícola fonamental per a l'economia local.
"Va causar un impacte molt greu en el nostre cor"
Per part seua, l'alcaldessa de Bugarra, Teresa Cervera, en declaracions a Levante-EMV, destacava l'impacte que va suposar la pèrdua d'esta infraestructura per al municipi: "El pont va ser arrasat i va causar un impacte molt greu en el cor de tota la població. És un camí municipal i la Generalitat Valenciana va decidir treballar en la reconstrucció". Així mateix, va detallar les característiques del nou viari: “Té 78 metres de longitud i huit metres d'amplària. Està elevat dos metres sobre l'anterior pont i la capacitat ha augmentat”.
"Operatiu al 100 % la setmana que ve"
Cervera va subratllar també la rellevància econòmica d'esta situació, assenyalant que "és molt important esta infraestructura perquè dona un servici necessari per a la nostra agricultura, amb diversos milions de recapte en el servici agrícola". Quant a l'estat de les obres, va assegurar que "va superar la prova de càrrega amb escreix" i va avançar a este mitjà que "està previst que estiga operatiu al 100 % la setmana que ve, perquè ara es podria passar, però falta la senyalització".
Més resistència
El responsable autonòmic va destacar que el nou pont “millora de manera significativa tant la resistència estructural com la capacitat hidràulica enfront d'episodis d'avingudes”. Des del punt de vista tècnic, l'actuació ha inclòs la col·locació de deu bigues prefabricades de gran grandària, així com l'execució del tauler mitjançant prelloses i formigonada. Tot això se sustenta sobre una fonamentació profunda, d'entre 12 i 15 metres, que reforça l'estabilitat del conjunt.
Les obres van començar amb la demolició de l'antic pont, que connectava Bugarra amb Gestalgar per La Andenia, quan es va comprovar que els danys patits feien inviable la seua reparació. Posteriorment, es van dur a terme treballs de neteja del llit, retirada de restes i execució de noves fonamentacions, a més d'elevar la rasant del pont i incorporar un sistema de drenatge optimitzat per a augmentar-ne la seguretat i durabilitat enfront de futures crescudes.
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
- La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante