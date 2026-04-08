Una correcció històrica
El petroli es desploma fins a un 16 % després de la treva de Trump amb l'Iran, la seua tercera gran caiguda des de 1990
El barril de Brent, referència global, cau fins als 94 dòlars, i el West Texas Intermediate (WTI) retrocedix fins als 96 dòlars
El petroli, el baròmetre dels mercats des que va esclatar la contesa estatunidenca-israeliana sobre l'Iran, s'ha afonat fins a un 16 % després que Trump anunciara una treva de dos setmanes amb Teheran anit. L'anomenat or negre ha refredat la seua senda alcista i deixa arrere el terreny de màxims després de setmanes de cotitzar per damunt dels 100 dòlars. L'alleujament en els mercats financers es va produir este dimarts a penes unes hores abans que vencera el termini fixat per la Casa Blanca.
El barril de Brent, la referència global i del vell continent, ha arribat a caure un 16 % fins als 94 dòlars, després de conéixer la notícia, mentres que el West Texas Intermediate (WTI) també ha abandonat el terreny de triple dígit amb un retrocés del 14 %, fins als 96 dòlars per barril. Des de 1990, el Brent únicament ha registrat caigudes d'esta magnitud en tres ocasions.
Este nou alto-el-foc ha donat dos setmanes més de marge de negociació i inclou el trànsit segur a l'estret d'Ormuz, la franja marítima que transporta una quinta part del petroli.
L'alleujament es va produir a penes unes hores abans que vencera el termini fixat per la Casa Blanca. A penes unes hores abans, el màxim responsable de Washington havia promés que “tota una civilització morirà esta nit”, reafirmant les seues promeses de destruir infraestructures crítiques, com ara ponts i centrals elèctriques a l'Iran, la qual cosa es considera un crim de guerra segons els Convenis de Ginebra.
Més enllà del cru, l'alto-el-foc ha espentat a l'alça una cistella d'actius distints. L'or, considerat l'actiu refugi clàssic del mercat, anota una pujada del 2 % fins a marcar els 4.805 dòlars. El Bitcoin ascendix amb més força, un 4,44 % fins als 71.665 dòlars. L'Ibex 35 es dispara un 4 % a l'inici de la sessió i ha seguit el to de la resta d'Europa.
No obstant això, els analistes consideren que els alts i baixos i la volatilitat en els mercats no han acabat. Jeff Blazek, CFA i codirector d'inversió de Nueberger Berman, ha alertat que "esta volatilitat no desapareixerà".
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
- La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante