Una correcció històrica

El petroli es desploma fins a un 16 % després de la treva de Trump amb l'Iran, la seua tercera gran caiguda des de 1990

El barril de Brent, referència global, cau fins als 94 dòlars, i el West Texas Intermediate (WTI) retrocedix fins als 96 dòlars

El president dels EUA, Donald Trump, pronuncia un discurs a la nació sobre la guerra amb l'Iran des del Cross Hall de la Casa Blanca, l'1 d'abril de 2026 a Washington DC

El president dels EUA, Donald Trump, pronuncia un discurs a la nació sobre la guerra amb l'Iran des del Cross Hall de la Casa Blanca, l'1 d'abril de 2026 a Washington DC / ZUMA via Europa Press / ZUMA via Europa Press

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

El petroli, el baròmetre dels mercats des que va esclatar la contesa estatunidenca-israeliana sobre l'Iran, s'ha afonat fins a un 16 % després que Trump anunciara una treva de dos setmanes amb Teheran anit. L'anomenat or negre ha refredat la seua senda alcista i deixa arrere el terreny de màxims després de setmanes de cotitzar per damunt dels 100 dòlars. L'alleujament en els mercats financers es va produir este dimarts a penes unes hores abans que vencera el termini fixat per la Casa Blanca. 

El barril de Brent, la referència global i del vell continent, ha arribat a caure un 16 % fins als 94 dòlars, després de conéixer la notícia, mentres que el West Texas Intermediate (WTI) també ha abandonat el terreny de triple dígit amb un retrocés del 14 %, fins als 96 dòlars per barril. Des de 1990, el Brent únicament ha registrat caigudes d'esta magnitud en tres ocasions.

Este nou alto-el-foc ha donat dos setmanes més de marge de negociació i inclou el trànsit segur a l'estret d'Ormuz, la franja marítima que transporta una quinta part del petroli.

Gráfico que muestra el precio del barril de Brent a lo largo del tiempo.

L'alleujament es va produir a penes unes hores abans que vencera el termini fixat per la Casa Blanca. A penes unes hores abans, el màxim responsable de Washington havia promés que “tota una civilització morirà esta nit”, reafirmant les seues promeses de destruir infraestructures crítiques, com ara ponts i centrals elèctriques a l'Iran, la qual cosa es considera un crim de guerra segons els Convenis de Ginebra. 

Més enllà del cru, l'alto-el-foc ha espentat a l'alça una cistella d'actius distints. L'or, considerat l'actiu refugi clàssic del mercat, anota una pujada del 2 % fins a marcar els 4.805 dòlars. El Bitcoin ascendix amb més força, un 4,44 % fins als 71.665 dòlars. L'Ibex 35 es dispara un 4 % a l'inici de la sessió i ha seguit el to de la resta d'Europa.

No obstant això, els analistes consideren que els alts i baixos i la volatilitat en els mercats no han acabat. Jeff Blazek, CFA i codirector d'inversió de Nueberger Berman, ha alertat que "esta volatilitat no desapareixerà".

Tancament temporal de les piscines d'Abastos i Aiora per manteniment

El petroli es desploma fins a un 16 % després de la treva de Trump amb l'Iran, la seua tercera gran caiguda des de 1990

El petroli es desploma fins a un 16 % després de la treva de Trump amb l'Iran, la seua tercera gran caiguda des de 1990

València permet l'ús d'una terrassa il·legal en un hostal del centre malgrat tindre orde de precinte des de 2024

Serra finalitza les obres de seguretat del barranc de Deula

L'exconsellera Pradas aprofita el canvi de criteri del jutjat de la DANA: insistix a aconseguir la seua declaració literal

Escola al·lega contra la "censura" d'autors balears i catalans en l'assignatura de Valencià de Batxillerat
