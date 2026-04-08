Tancament temporal de les piscines d'Abastos i Aiora per manteniment
Els treballs se centraran en la neteja i reparació de les principals canonades
Les piscines municipals d'Aiora i del Centre Esportiu d'Abastos romandran tancades fins dilluns que ve, 13 d'abril, per a dur a terme una sèrie d'actuacions de manteniment de les instal·lacions esportives. Els treballs s'han programat aprofitant el descens d'activitat pel període de vacacions de Pasqua, i tenen com a objectiu garantir el correcte funcionament dels dos equipaments i oferir un servici en les millors condicions als usuaris i les usuàries. “Des de l'Ajuntament de València ens hem reunit amb l'empresa gestora d'estes dos instal·lacions i hem programat una sèrie d'actuacions necessàries per a avançar en el manteniment de les nostres piscines”, ha indicat la regidora d'Esports, Rocío Gil.
“Tal com hem explicat als veïns de l'Associació de Veïns Marítim Aiora, es tracta de la parada tècnica que es ve programant en els últims anys entorn d'estes dates, per a minimitzar les molèsties als usuaris i continuar treballant en el manteniment i la millora de les nostres instal·lacions”, ha afegit l'edila.
Neteja i restauració
Pel que fa a la piscina del Centre Esportiu d'Abastos, les actuacions previstes inclouen la neteja en profunditat de tota la zona de platja, la revisió a fons de la zona de spa (resistències, seients i conduccions), el buidatge i la neteja dels vasos de compensació, la revisió de l'arena dels filtres, la pintura dels fenòlics de les dutxes dels vestuaris de fitness i l'aplicació d'una capa d'oli a totes les taquilles i els canviadors individuals dels vestuaris de les piscines.
Quant a la piscina d'Aiora, els treballs consistixen en la substitució de les abraçadores de perforació de les entrades de clor i pH que es troben en mal estat i la substitució dels conductes de clor i pH. “A més, igual que a Abastos, també s'escomet la neteja en profunditat de la zona de platja, la revisió a fons de les saunes, el buidatge i la neteja dels vasos de compensació, la revisió de possibles pèrdues en estos vasos i d'arena dels filtres”, ha explicat la regidora.
“Continuem treballant en les nostres instal·lacions, amb inversions com la de més de 650.000 euros en la rehabilitació i millora de la climatització de la piscina d'Aiora, o avançant en la renovació de concessions heretades de l'esquerra, caducades des de 2018 en el cas d'Abastos i 2019 a Aiora”, ha recordat Rocío Gil. Amb estes noves actuacions de manteniment, l'Ajuntament de València "reforça el seu compromís amb la cura de les instal·lacions esportives municipals per a assegurar la qualitat del servici i l'experiència esportiva de les persones usuàries, ha conclòs la delegada d'Esports".
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
- La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante