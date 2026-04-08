Tavernes de la Valldigna celebra per primera vegada el Dia del Poble Gitano: "Ens hem criat ací. Per sort, la gent sap que no tots som iguals"
La plaça 9 d'Octubre acull este dissabte una jornada festiva i reivindicativa per a donar visibilitat al col·lectiu
Oliva també programa una sèrie d'actes
La plaça 9 d'Octubre de Tavernes de la Valldigna acollirà este dissabte, i per primera vegada, una jornada dedicada al Dia Internacional del Poble Gitano, que es commemora el 8 d'abril. La iniciativa busca trencar els estereotips d'este col·lectiu i promoure la seua inclusió, igualtat i convivència en la localitat.
La mateixa comunitat agraïx esta proposta que, per a ells, suposa "un gran pas cap a la inclusió". "És una iniciativa estupenda perquè creiem que continua sent important reivindicar este dia i parlar sobre la raça gitana des de ben menuts", explica Juan Ruano, un dels veïns de la localitat que s'ha reunit en diverses ocasions amb representants de l'Ajuntament per a impulsar esta jornada.
Ruano agraïx la integració que han sentit en tot moment per part de la resta de veïns i veïnes de la localitat. En les seues paraules, "ens sentim molt integrats. Nosaltres ens hem criat i crescut ací". Afig que, a poc a poc, es van trencant els estereotips que hi ha entorn del col·lectiu, especialment quan es produïx algun incident. Com ell mateix explica, "sempre hi ha algú que t'insulta, però això passa sempre. Per sort, la gent sap que no tots som iguals".
El veí de Tavernes fa un pas més i sol·licita als diferents centres educatius de la localitat que també aborden esta festivitat. "Ens agradaria que, quan s'acosta el Dia del Poble Gitano, els col·legis dugueren a terme activitats per a integrar-nos", afig. Malgrat això, insistix que la societat ha avançat. Per a això, posa com a exemple una situació que va viure la seua filla quan anava al col·legi fa uns vint anys. "Recorde que em va ensenyar un llibre en el qual posava que l'ètnia gitana és traïdorenca i roba. Per sort, esta visió ha canviat, però continua sent important reivindicar el dia", afirma.
Programació
La programació arrancarà a les 18 hores amb les actuacions del del grup de ball flamenc Raíces, Leyenda del Tiempo i Juanvi Plaza & Polvarea. Posteriorment, a les 21 hores, es durà a terme una degustació popular de pollastre rostit per als assistents amb l'objectiu de fomentar un espai de trobada i convivència.
L'alcaldessa Lara Romero ha posat en valor esta jornada, que busca que es convertisca en un espai de "germanor, convivència i celebració, oberta a tot el municipi, per a compartir, conéixer i gaudir junts d'un dia molt especial". Per part seua, el regidor de Festes, Carlos Torres, ha assenyalat que “esta celebració suposa un pas molt important per a Tavernes, perquè reconeixem la cultura i la història del poble gitano com a part essencial de la nostra societat”, mentres que la regidora de Servicis Socials, Amparo Bo, ha recalcat que "volem que siga una jornada per a gaudir, però també per a reflexionar sobre la igualtat d'oportunitats i la convivència entre cultures”.
La regidoria de Benestar Social d'Oliva també ha organitzat una sèrie d'actes entorn d'esta celebració. Així, durant els dies 8 i 9 d'abril, s'il·luminaran les façanes de l'Ajuntament d'Oliva i els dos centres socials amb els colors de la seua bandera. El diumenge 12 d'abril, el centre de participació ciutadana del Pinet, per part seua, acollirà activitats, jocs i un dinar amenitzat amb música.
"La nostra ciutat celebra la riquesa cultural, la convivència i el valor del poble gitano, reafirmant el compromís amb la igualtat i la inclusió. Oliva s'il·lumina amb la seua bandera com a símbol d'orgull, visibilitat i reconeixement, reivindicant igualtat real, respecte i la fi dels prejuís", assenyalen des del consistori. Afigen: "No hi ha ells i nosaltres”: som una mateixa comunitat. Institucions i ciutadania hem de destacar la importància de trencar prejuís, avançar en drets i construir una societat on totes les identitats sumen".
