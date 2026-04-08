València permet l'ús d'una terrassa il·legal en un hostal del centre malgrat tindre orde de precinte des de 2024
El Síndic retrau a l'ajuntament que se salte la seua pròpia resolució municipal amb orde de clausura parcial malgrat comptar amb fins a quatre informes policials que acrediten l'activitat il·legal en un alberg de Ciutat Vella
El Síndic de Greuges ha acordat la resolució de tancament d'una queixa relacionada amb l'activitat presumptament il·legal d'un alberg en ple centre de València. El tancament del defensor del poble autonòmic s'acompanya d'una reprimenda a l'ajuntament, perquè declara la vulneració per part del consistori dels drets de la persona denunciant.
El document del Síndic, firmat el 17 de març d'este mateix any, comença explicant que l'objecte de la queixa ha sigut la demora de l'ajuntament a donar resposta a diversos escrits de la persona interessada, que en fins a nou ocasions li ha reclamat que complisca la seua pròpia resolució del 3 de maig de 2024, mitjançant la qual s'ordenava al titular de l'activitat hostalera el precinte de les instal·lacions no autoritzades (ús de la terrassa) i el respecte de l'aforament màxim.
En la queixa, a més, consten cinc informes de la Policia Local en què, excepte en una ocasió, s'acredita el funcionament de l'activitat sense ajustar-se a l'autorització municipal. L'últim informe policial està datat en gener de 2026. Així mateix, el Síndic arreplega un document municipal en el qual es fa constar que el precinte de les instal·lacions no emparades està recorregut en el contenciós administratiu, que la “actuació municipal sancionadora està en tràmit” i que el titular de l'activitat a Ciutat Vella va sol·licitar-ne la modificació el setembre de 2025, amb el procediment encara en tràmit.
Seguidament, després d'una digressió sobre la petició i la resposta d'accés a l'expedient per part de la persona denunciant de les molèsties per soroll, esta mateixa assenyala, i s'arreplega en l'expedient del defensor del poble, que la terrassa amb orde de tancament es continua utilitzant malgrat estar “precintada per resolució municipal des de fa quasi dos anys”, i que l'ajuntament no ha donat resposta a les seues reclamacions: “No n'hi ha prou amb obrir un procediment sancionador, ja que utilitzant la terrassa de l'establiment i ocupant l'hostal amb més aforament que el permés està incomplint la resolució de la Junta de Govern Local, que a més suposa una afecció clara al dret al descans dels veïns”, assenyala el denunciant.
A este se li ha donat accés a l'expedient en persona i horari laboral, incompatible amb la seua pròpia activitat, però el problema de fons no és administratiu i el Síndic així ho manifesta. “L'objecte de la queixa ha sigut clar: que l'Ajuntament es manifeste de forma suficientment justificada sobre les sol·licituds de la persona perquè execute la seua pròpia orde de clausura parcial de l'activitat, dictada anys arrere, ratificada judicialment i incomplida amb el coneixement municipal”, incidix el Síndic de Greuges.
Tot seguit, detalla per què no ha donat per acceptades les seues recomanacions en tres punts. Primer, assenyala l'escrit, el consistori no s'ha manifestat sobre el compliment de la seua pròpia orde de clausura parcial. “El titular de l'activitat continua exercint-la sense ajustar-se a l'autorització municipal i en perjuí dels drets de la persona”. Segon, el titular de l'alberg a Ciutat Vella ha sol·licitat modificar la seua activitat i el Servici de Llicències diu haver acceptat donar accés a la persona afectada a este expedient, però mentrestant esta haurà de continuar patint les molèsties amb “comprensible sensació de desemparament”. Tercer, l'Ajuntament ha de posar i no ha posat de la seua part per a facilitar l'accés electrònic a la informació.
Per tot això, amb la publicació del tancament en fals de la queixa, l'organisme autonòmic conclou: “D'esta manera tota la ciutadania, inclosos els membres del parlament valencià, podrà conéixer la desatenció de les actuacions proposades pel Síndic en este procediment”. Un procediment que parla a parts iguals de transparència i control de l'activitat turística il·legal.
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
- La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante