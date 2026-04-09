Funció Pública
CSIF alerta de la intenció de supressió de 200 places de reforç en jutjats valencians este estiu
El sindicat critica la decisió de la Conselleria de Justícia de no prorrogar els reforços en els jutjats fins a 2026, la qual cosa implica la no contractació de més de 200 professionals
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha alertat este dijous de "la intenció de la Conselleria de Justícia de suprimir 200 places de reforç en els jutjats de la Comunitat Valenciana" este estiu. El sindicat ha advertit del "col·lapse" que es pot produir en "nombrosos" d'estos jutjats, "ja de per si saturats", amb una mesura que "suposarà, en la pràctica, un minvament de plantilla". CSIF, que s'ha pronunciat d'esta manera en un comunicat, ha demanat que s'oferisquen places amb comissió de servici i que, al seu torn, es contracte interins per a les vacants que generarà eixe desplaçament.
La Central Sindical Independent i de Funcionaris ha al·ludit a "la Resolució de la Direcció General de Justícia, amb data 7 d'abril, en la qual literalment afirma que s'ha considerat no prorrogar els reforços que apareixen relacionats en l'annex I que acompanya la present resolució, per la qual cosa, en la data prevista de fi, el 30 de juny de 2026, no seran prorrogats, i finalitzarà, per consegüent, el nomenament del personal nomenat en estos llocs de reforç".
El sindicat ha destacat que, "en la pràctica, això suposa la no contractació de més de 200 professionals per a reforçar els jutjats de la Comunitat Valenciana". Així mateix, ha remarcat que la mesura "agreuja una situació que va començar el juny del passat 2025, quan es va prorrogar la incorporació dels reforços fins a setembre i es va quedar l'estiu sense cobrir". CSIF ha afegit que "posteriorment, per Nadal, i amb el pretext de la conversió de llocs en direccions i de la falta de numeració de places, es va produir el cessament de nombrosos professionals al desembre", al mateix temps que ha precisat que "fins a mitjan març no van cobrir baixes ni jubilacions".
El sindicat ha assenyalat que "ara, amb la nova resolució, la Conselleria de Justícia ha fet un pas més enllà en mesures que estan debilitant plantilles i incrementant la saturació dels jutjats valencians, que lideren la taula nacional en càrrega de treball". La central sindical ha lamentat que "vulguen estalviar-se 200 sous sense tindre en compte el perjuí que significa en l'atenció a la ciutadania de la Comunitat Valenciana".
CSIF ha demanat a l'Administració autonòmica que "convertisca eixes 200 places en estructurals i les oferisca de manera immediata en comissió de servici". "D'esta manera, podrien sol·licitar-les els funcionaris de Justícia i estar cobertes per a l'1 de juliol", ha indicat. A més, ha instat la conselleria a nomenar "personal interí per a cobrir les places que es queden temporalment vacants per anar-se'n el seu titular en les comissions de servici abans referides".
"Ni els funcionaris destinats en eixos jutjats, que hauran d'abordar la seua càrrega d'assumptes amb menys plantilla, ni els ciutadans amb assumptes en eixos òrgans han de pagar els plats trencats de la falta de previsió de Conselleria", ha remarcat CSIF.
