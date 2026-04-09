Estimacions d'Exceltur
Els gegants turístics esperen un ingrés addicional de 194 milions d'euros en 2026 per l'impacte de la guerra de l'Iran
El sector es beneficiarà d'una alça de 4.329 milions d'euros fruit de l'augment de turistes, però l'alça dels preus tindrà un impacte negatiu en el sector de 4.045 milions d'euros
Els gegants turístics esperen un increment addicional dels ingressos de 194 milions d'euros en 2026 per l'impacte de la guerra de l'Iran. El sector es beneficiarà d'una alça de 4.329 milions d'euros fruit de l'augment de turistes, tant nacionals com internacionals; però al mateix temps patirà un impacte negatiu per l'alça dels preus de 4.045 milions d'euros, segons l'estimació del lobby turístic Exceltur, que agrupa les grans empreses del sector com Meliá o Iberia.
Es tracta, per tant, d'un impacte positiu, encara que limitat, que suposa una alça del 0,8 % de la contribució del sector a l'economia espanyola, que ascendirà fins als 227.157 milions d'euros durant l'any. Això es traduïx en un creixement de l'activitat turística a Espanya per al conjunt de 2026 fins al 2,5 % (6,7 % en termes nominals), enfront del 2,4 % previst el mes de gener i per damunt del 2,3 % (5,3 % nominal) que espera el Banc d'Espanya per al conjunt de l'economia espanyola.
Això sí, estes xifres se sostenen sempre que el conflicte tinga una "duració limitada, delimitada territorialment i es resolga amb una estabilitat duradora", segons el vicepresident d'Exceltur, Óscar Perelli. "Estaríem en un context d'extraordinària complexitat si això no fora així. Això seria un escenari que tots confiem que no es produïsca, perquè llavors la preocupació seria extrema. La guerra és el pitjor enemic del turisme", ha afegit.
La zona de conflicte a Orient Mitjà i la seua àrea d'influència del Mediterrani Oriental amb destinacions turístiques tan rellevants com Turquia, Egipte o Aràbia Saudita va rebre en 2025 un total de 181 milions de turistes, dels quals 46,9 milions són turistes europeus que, en cas de no anar a estos llocs, podrien redirigir-se a Espanya. Exceltur no vol donar la xifra de la quantitat de turistes que calculen que vindran a Espanya.
