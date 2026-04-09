La Federació Veïnal de València al·lega contra la subestació elèctrica en superfície del nou llit

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) exigix que siga soterrada, recordant l'acord municipal de 2008 i la Declaració Institucional de 2017

Cartells contraris a la vella subestació de Patraix. / Miguel Ángel Montesinos

J. P.

València

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha formalitzat esta setmana la presentació d'al·legacions contra el projecte de la subestació elèctrica “Nou Llit” en el barri de Sant Isidre. La FAAVV manifesta la seua oposició frontal a l'execució en superfície d'esta infraestructura i sol·licita que es dicte una resolució desfavorable al projecte actual, i insta Red Eléctrica de España i les administracions competents a tramitar una nova solució tècnica que garantisca l'execució soterrada i compactada de la planta.

 La federació veïnal fonamenta el seu rebuig en el fet que la solució en superfície manca de justificació tècnica i social, suposant un impacte inassumible per a l'entorn urbà. Des del moviment veïnal se subratlla que existix un acord unànime del Ple de l'Ajuntament de València del 30 de maig de 2008, ratificat en 2018 i reforçat per una Declaració Institucional en 2017, que establix com a norma general que totes les noves subestacions elèctriques en el terme municipal han d'executar-se soterrades. Este compromís, adoptat en consens amb la mateixa Federació d'Associacions Veïnals de València, "constituïx un mandat polític i urbanístic que no admet excepcions en este àmbit". 

 D'esta manera, la FAAVV dona suport a les al·legacions presentades per l'Associació de Sant Isidre, així com l'oposició al fet que es duga a terme esta "il·legalitat" que s'ha estat denunciant també des d'altres associacions de l'entorn, com l'associació veïnal de Favara o la de Patraix, per exemple. 

Arguments clau i rebuig social

 En les al·legacions presentades des del moviment veïnal es destaca, a més, que l'argument de la inundabilitat per a justificar la construcció en superfície ha quedat invalidat. "El comportament del sistema hidràulic del Pla Sud durant la dana del 29 d'octubre de 2024 va demostrar que el risc d'inundació en l'àrea és mínim, evitant l'entrada d'aigua en el sector. Per tant, elevar la planta 1,5 metres sobre el terreny és una mesura desproporcionada que només busca l'estalvi de costos per a la promotora a costa del benestar veïnal", diu.

 A més, es recorda que l'Associació Veïnal de Sant Isidre manté un rebuig exprés i sostingut des de fa més d'una dècada. En reunions mantingudes ja en 2009 amb Red Eléctrica, la solució en superfície va ser rebutjada de manera contundent. "L'oposició veïnal no és sobrevinguda; és una lluita històrica per la salut i el paisatge dels barris que les administracions no poden ignorar", assenyala la federació veïnal.

Impacte urbanístic i il·legalitat del projecte

 Des del punt de vista jurídic i urbanístic, la FAAVV al·lega que el projecte actual és incompatible amb l'ordenació paisatgística de València. "Segons la Declaració Institucional de 2017, el soterrament no és una recomanació estètica, sinó un criteri interpretatiu del planejament urbanístic. L'execució en superfície vulnera la protecció de la imatge urbana i la qualitat de l'entorn en una àrea d'alta visibilitat".

 Des de les associacions veïnals i la Federació es conclou que, havent passat ja 17 anys des dels primers acords i 10 anys des del termini previst per a la seua posada en marxa (2015), "resulta inacceptable que es pretenga imposar ara una tecnologia obsoleta en superfície". Per tot això, se sol·licita la paralització immediata de l'expedient actual i l'obligatorietat que la subestació "Nou Llit" siga compactada i subterrània, "complint així amb la legalitat urbanística i el respecte a la voluntat ciutadana".

