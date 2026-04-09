Gandia trau a licitació el bar del centre social de Benipeixcar després de la seua reforma integral
Les persones interessades disposen de 30 dies per a presentar les seues ofertes
L'Ajuntament de Gandia inicia el procés de licitació del bar del centre social de Benipeixcar després de dur-se a terme les obres de reforma integral de l'espai. Les persones interessades disposen ara d'un termini de 30 dies naturals per a presentar les seues ofertes.
Les obres han suposat una renovació completa del local mitjançant la instal·lació de nou equipament com la planxa i el sistema d'extracció, així com la modernització dels banys. Tot això s'ha dut a terme amb l'objectiu d'adaptar l'espai a la normativa vigent i facilitar l'obtenció de les llicències necessàries per a la seua obertura.
Segons ha destacat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, esta actuació permetrà recuperar un espai que “tanta vida va donar al poble de Benipeixcar”, amb l'objectiu de retornar este centre a la ciutadania en condicions òptimes i reforçant la dinamització social de la zona.
Per part seua, la presidenta de la Junta de Districte de Benipeixcar, Inma Rodríguez, ha valorat molt positivament l'inici del procés de licitació. “Estem feliços de poder dir que ja ha començat este pla que dota el barri d'un espai viu que necessitem per a socialitzar i que forma part de la història de Benipeixcar”, ha assenyalat.
Rodríguez ha subratllat, a més, la importància de generar espais públics que fomenten la convivència veïnal, i afirma que la futura obertura de la cafeteria serà molt positiva per al barri.
