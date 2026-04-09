El gual del riu entre Port de Sagunt i Canet es convertix en un punt crític
La via es troba en un estat lamentable d'alt risc per als seus usuaris
La falta d'una connexió definitiva entre les dos localitats augmenta el trànsit per esta carretera
La falta d'una via de comunicació entre el Port de Sagunt i Canet d'en Berenguer per la costa ha convertit el gual del riu en una alternativa des de 2017, per la qual passen diàriament centenars de vehicles.
L'ús continuat d'esta via, a més del pas del temps, ha provocat un important desgast en esta pseudocarretera plena de clots i forats d'important consideració que impliquen un alt risc per a tots els usuaris. Són diversos els conductors que ja s'han queixat per l'estat del ferm, ja que són molt pocs els trams en els quals no hi haja desperfectes.
El trànsit per la zona s'ha incrementat en estos dies de Setmana Santa i Pasqua amb l'arribada de turistes, la qual cosa ha augmentat el trànsit entre les dos zones de costa, que només té esta via de connexió per a vehicles, mentres que per als vianants està la Senda Blava. Això ha portat al fet que cresquen les protestes per l'aspecte que presenta esta connexió.
Actuacions
Respecte a possibles actuacions, cap dels dos ajuntaments afectats, tant el de Sagunt com el de Canet, poden executar-les , ja que la via és competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, organisme al qual este diari ha preguntat al respecte, sense obtindre resposta.
Les males condicions en les quals es troba el gual que travessa el riu i la carretera contigua a este, que porta, d'una banda, a l'entrada de Canet a l'altura de les noves torres de la urbanització Gran Canet i, de l'altra, a l'avinguda Mediterrani del Port de Sagunt, ha generat més d'un accident. I és que les dimensions dels forats fan intransitable la via, a més de revestir-la d'un potencial perill, no sols per a cotxes, sinó per a motocicletes.
Última intervenció
L'última intervenció que es realitzava en la zona va ser en 2019, amb Quico Fernández (Compromís) com a alcalde de Sagunt. Eixe mes de maig, el primer edil va mantindre una reunió bilateral amb la CHX per a abordar algunes de les qüestions que eren de la seua competència i que afectaven l'ajuntament. Entre eixos temes es va tractar el gual que travessa el riu entre Canet i el Port de Sagunt, que estava tancat en aquells dies.
En eixa reunió, el ministeri va donar llum verda a Sagunt per a retirar les tanques que impedien el pas pel gual i a obrir la circulació, una mesura provisional que resolia temporalment la problemàtica de la mobilitat entre Port de Sagunt i Canet, ja que la definitiva passava per la construcció d'un pont que porta dos dècades sense dur-se a terme i, de moment, en els últims cinc anys, està pràcticament en stand by.
Suscríbete para seguir leyendo
