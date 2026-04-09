La Guàrdia Civil busca una menor desapareguda a Alginet
T. Juan-Mompó
La Guàrdia Civil treballa en la busca de la jove d'Alginet Nerea R. M., de 17 anys d'edat, des que el passat 6 d'abril la família donara avís de la seua desaparició. Els seus pares van acudir en primera instància a la Policia Local d'Alginet per a informar que la menor no havia tornat a casa. Segons fonts de la investigació, els primers passos van ser buscar-la en el municipi, en el domicili del seu nóvio, un jove establit a Alginet. D'acord amb estes fonts, sembla que la jove podria haver abandonat voluntàriament el domicili familiar per a instal·lar-se amb la seua parella. Així mateix, asseguren que no hi ha rastre d'ells en el municipi de la Ribera Alta.
D'acord amb l'anunci fet per SOS Desaparecidos, Nerea R. M. fa vora 1,60 metres d'altura, té complexió prima, els seus ulls són de color marró i en estos moments porta el cabell tenyit de ros. El missatge d'esta organització s'ha difós per les xarxes socials i ràpidament s'ha compartit en nombrosos grups de la comarca. L'entitat sol·licita la màxima difusió i la col·laboració ciutadana per a arreplegar pistes i dades sobre el parador de la menor. Recorden que tota la informació pot ser de gran valor i posen a la disposició de la ciutadania el seu telèfon, 868 286 726, i també el correu electrònic Info@sosdesaparecidos.es, on es pot aportar aquelles dades que es consideren rellevants.
La família, molt arrelada en el municipi, ja ha rebut el suport dels seus veïns i està en contacte directe amb els responsables de la busca, així com amb l'ajuntament, que des del primer moment s'ha bolcat en la seua atenció. Les forces de seguretat mantenen activa la busca.
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo
- La Generalitat se adelanta al Gobierno y adjudica la construcción de 29 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València