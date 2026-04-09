L'Agència Tributària rebutja errors en la seua web i culpa la Generalitat per aprovar tard les seues deduccions
L'organisme estatal assegura que el sistema "funciona perfectament" i garantix que els canvis normatius s'aplicaran "al més prompte possible"
Els problemes per a fer la declaració de la renda a la Comunitat Valenciana i aplicar-se les deduccions autonòmiques han acabat, com no, en encreuament de retrets entre administracions. Així, mentres la Conselleria d'Hisenda va assegurar dimecres que el problema estava en el portal web de l'Agència Tributària, este dijous, l'organisme dependent del Ministeri d'Hisenda assegura que no s'han produït errors en Renda Web i que l'escull està en la convalidació "molt tardana" dels decrets llei que validaven estes desgravacions.
Segons han explicat fonts de l'organisme estatal a Europa Press, el sistema de l'agència "funciona perfectament", però les últimes deduccions encara no es poden aplicar perquè la convalidació dels decrets llei de la Generalitat es van publicar el passat 1 d'abril i este passat dimecres --"amb la Campanya de la Renda ja començada"--, i és a partir d'ací quan "tenen efecte jurídic" i es poden incorporar al sistema.
"És molt evident que no podem incorporar en temps real i instantani qualsevol modificació normativa d'una comunitat autònoma", subratllen les mateixes fonts, i asseguren que "en el passat no ha succeït que una comunitat introduïsca una deducció tan a prop de la Campanya de la Renda".
En concret, el problema estava en els qui havien sol·licitat aplicar-se les noves deduccions sobre salut bucodental, visual o gimnàs per a les rendes de fins a 60.000 euros o la nova desgravació sobre elements musicals s'han trobat un missatge: "Casella inhabilitada temporalment per la tramitació de modificacions en la normativa de la comunitat autònoma. Espereu que estiguen habilitades per a presentar la declaració".
Les deduccions citades, tant l'ampliació de les de salut bucodental i esport fins a rendes individuals de 60.000 euros com les relacionades amb les compres musicals, van ser aprovades via decret llei pel Consell el febrer d'este mateix any, amb retroactivitat per a la declaració de 2025, mentres que les Corts van acabar convalidant-les a la fi de març i s'ha publicat este dimecres en el DOGV, un marge temporal que sembla no haver sigut suficient per a començar a ser efectiu en el primer dia de campanya.
Solucionar-ho "al més prompte possible"
Davant això, fonts de l'Agència Tributària indiquen que, si s'hagueren introduït estes últimes deduccions, "el sistema es podria tornar inestable per al contribuent" en un moment "molt crític", per ser l'arrancada de la campanya. "No és una qüestió de cap error: no s'han incorporat intencionadament per a evitar problemes al conjunt dels contribuents", recalquen. Es tracta d'una situació que afecta les últimes deduccions aprovades per la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa, executiu que "també les va aprovar de forma molt tardana".
En qualsevol cas, AEAT garantix que se solucionarà "al més prompte possible", en els "pròxims dies", i les deduccions s'incorporaran al portal web de la declaració de la renda "quan siga possible". Fins llavors, s'ha introduït en el sistema un avís dirigit als usuaris per a indicar-los que encara no presenten la declaració si es volen beneficiar de les deduccions modificades per la Generalitat, sobre gastos sanitaris i esportius. En el cas dels gastos musicals, com que és una nova deducció, de moment "simplement no s'ha habilitat la casella" en el portal.
Per tant, des de l'Agència Tributària recomanen als contribuents valencians que esperen a realitzar la declaració si es volen beneficiar d'estes deduccions. Recorden a més que, actualment, modificar una declaració ja presentada "és molt senzill", mitjançant un apartat específic en el portal web. L'AEAT informarà la Generalitat quan les últimes deduccions fiscals estiguen incorporades en el sistema perquè ho difonga en els canals oportuns, afigen les mateixes fonts.
Suscríbete para seguir leyendo
