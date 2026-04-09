El nou estadi del València CF: així serà el procés perquè els abonats trien els seus seients al Nou Mestalla
El València CF usarà l'antiguitat mitjana dels socis de cada grup com a criteri per a triar seient en el nou estadi, excloent-ne els menors de 16 anys per al càlcul
El València CF ja ha definit les fases amb les quals organitzarà el trasllat dels seus abonats des de Mestalla al nou estadi de l'avinguda de les Corts Valencianes, un procés que es desenrotllarà entre finals de 2026 i l'estiu de 2027, i que combinarà una primera gestió telemàtica amb una posterior elecció presencial de localitats.
Si bé a la fi de 2025, durant la presentació de la comercialització de les àrees Hospitality del Nou Mestalla, l'entitat valencianista ja va donar les primeres pinzellades del sistema de migració d'un estadi a l'altre, ara la web oficial del futur camp ha publicat negre sobre blanc este procés. Així, el València CF obrirà en l'últim trimestre de 2026 una primera fase d'agrupació destinada a aquells aficionats que vulguen garantir-se un seient al costat de familiars, amics, penyistes o altres valencianistes en el futur recinte. Per a això, el club habilitarà una ferramenta digital amb la qual podran constituir-se grups de socis.
Un dels requisits indispensables serà que tots els integrants de cada agrupació siguen socis del València CF, bé per la seua condició actual d'abonats o per tramitar l'alta com a Soci VCF. A més, cada grup haurà de nomenar un capità, figura que s'encarregarà de gestionar l'agrupació i de representar-la durant les següents etapes del procés.
Per orde d'antiguitat
El criteri que marcarà l'orde d'accés per a triar seient serà l'antiguitat del grup. Segons ha establit el club, esta es calcularà a partir de la mitjana del número de soci de tots els seus membres, encara que en eixe càlcul no es tindrà en compte als menors de 16 anys a data 1 de juliol de 2027.
Una vegada conclosa eixa primera fase, arrancarà el període de selecció de seients, previst des de finals de 2026 fins a juny de 2027. En eixe punt, cada agrupació rebrà una cita presencial al Camp de Mestalla perquè el seu capità puga triar lliurement les butaques del nou estadi amb l'assistència del personal del club.
Durant eixa elecció, el València CF preveu secundar-se en tecnologia immersiva que permetrà recrear la vista des de cada localitat, amb l'objectiu que els aficionats puguen comprovar la ubicació i reservar els seus seients amb una referència visual més precisa.
L'última etapa arribarà el juny i juliol de 2027, coincidint amb la campanya d'abonaments 2027-28. Serà llavors quan els aficionats formalitzen el pagament i la renovació dels seients prèviament reservats, culminant així el procés de trasllat des de Mestalla al nou camp.
