Concurs desert
València no troba vigilants per a les seues biblioteques
Cap empresa es presenta al concurs obert per l'ajuntament, pressupostat amb 136.599 euros, per a vigilar les cinc biblioteques que obririen 24 hores este final de curs
L'Ajuntament de València ha declarat desert el concurs per a prestar servici de vigilància i seguretat en cinc biblioteques de la ciutat que es pretén obrir les 24 hores del dia en els mesos de maig i juny i desembre i gener per a donar suport als estudiants en estes fases del curs. Exactament, es tracta de les biblioteques Carola Reig (Benimaclet), Azorín (Patraix), Eduard Escalante (Arrancapins), Joan de Timoneda (Beniferri) i Clara Santiró i Font (Sant Marcel·lí - Camí Real). Així mateix, s'ha decidit retornar a les arques municipals els 136.599 euros del contracte, al qual no s'ha presentat cap empresa dins dels terminis reglamentaris.
L'ampliació dels horaris en estes cinc biblioteques s'havia decretat atenent una reclamació del Consell de la Joventut i l'objectiu és donar cobertura als estudiants de la ciutat en període d'exàmens. I per a això, el passat 27 de gener, el govern municipal va acordar l'obertura del procediment d'adjudicació per a contractar la prestació dels servicis de vigilància i de seguretat en cinc biblioteques municipals de València, amb un pressupost base de licitació de 136.599 euros a l'any (IVA inclòs). El citat contracte tindria una duració d'un any, a comptar de l'endemà de la seua formalització, prorrogable per períodes d'un any fins a un màxim de dos anys.
Ampliar l'oferta cultural
“Continuem ampliant l'oferta cultural de la ciutat i reforçant els nostres servicis públics. En els últims mesos, hem donat un important impuls a les biblioteques municipals amb la incorporació de nou personal. I, ara, completem este servici amb l'obertura de diversos centres les 24 hores per a fer costat als nostres jóvens i els oferim espais públics de qualitat durant les dures èpoques d'exàmens”, va explicar llavors el regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno.
D'acord amb el plec de prescripcions tècniques elaborat pel Servici d'Acció Cultural, els dos períodes de prestació del servici de vigilància i seguretat en les cinc biblioteques municipals seleccionades serien els que seguixen: del 15 de maig al 14 de juny de 2026 i del 10 de desembre de 2026 al 10 de gener de 2027. A més, les citades biblioteques també obririen durant els caps de setmana i oferirien d'esta manera un horari ininterromput durant un mes complet.
Concurs desert
Ara, no obstant això, la prestació d'este servici queda en l'aire. Conclosos els terminis oficials, cap empresa s'ha presentat al concurs, per la qual cosa, després del preceptiu informe del Servici d'Acció Cultural, s'ha declarat desert i s'ha ordenat la disposició per part de l'equip de Govern dels 136.599 euros compromesos.
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo
- La Generalitat se adelanta al Gobierno y adjudica la construcción de 29 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València