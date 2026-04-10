Compromís exigix a Catalá que busque una solució per a obrir les biblioteques 24 hores
Pere Fuset recorda que la mesura d'obrir ininterrompudament cinc centres en temporada d'exàmens es va acordar després d'una moció dels valencianistes i lamenta que la "falta de planificació" allunye esta possibilitat
Redacció Levante-EMV
“Des de Compromís instem el govern de Catalá a prendre mesures urgents per a assegurar que els estudiants disposen de biblioteques obertes durant les llargues nits d'estudi que s'aveïnen”. L'edil valencianista Pere Fuset ha reaccionat amb esta reclamació després de conéixer que l'Ajuntament de València ha declarat desert el concurs per a prestar servici de vigilància i seguretat en cinc biblioteques de la ciutat, que es pretén obrir les 24 hores del dia en els mesos de maig i juny i desembre i gener per a donar suport als estudiants en estes fases del curs.
Exactament, es tracta de les biblioteques Carola Reig (Benimaclet), Azorín (Patraix), Eduard Escalante (Arrancapins), Joan de Timoneda (Beniferri) i Clara Santiró i Font (Sant Marcel·lí - Camí Real). Així mateix, s'ha decidit retornar a les arques municipals els 136.599 euros del contracte, al qual no s'ha presentat cap empresa dins dels terminis reglamentaris.
L'ampliació dels horaris en estes cinc biblioteques s'havia decretat atenent una reclamació del Consell de la Joventut i l'objectiu és donar cobertura als estudiants de la ciutat en període d'exàmens. I per a això el passat 27 de gener el govern municipal va acordar l'obertura del procediment d'adjudicació per a contractar la prestació dels servicis de vigilància i de seguretat en cinc biblioteques municipals de València, amb un pressupost base de licitació de 136.599 euros a l'any (IVA inclòs). El citat contracte tindria una duració d'un any, a comptar de l'endemà de la seua formalització, prorrogable per períodes d'un any fins a un màxim de dos anys.
Al respecte, Fuset ha assenyalat: “Fa ja 2 anys que el govern de Catalá es va comprometre a això a partir d'una moció de Compromís i les reivindicacions del Consell de la Joventut. Malgrat haver-se anunciat en diverses ocasions, fins i tot en boca de la mateixa alcaldessa, la falta de planificació en la gestió municipal fa que una vegada més s'allunye esta possibilitat a només un mes de la data prevista”.
L'anunci de l'obertura ininterrompuda de les citades cinc biblioteques va arribar fa setmanes quan el regidor de Cultura, José Luis Moreno, va explicar que este servici venia a completar “l'important impuls” escomés en els últims mesos per a les biblioteques municipals amb la incorporació de nou personal. No obstant això, la no concurrència d'empreses externes per a vigilar les cinc sales d'estudi deixa en l'aire la iniciativa. “No podem consentir més retards en una mesura tan anunciada com esperada”, ha denunciat Fuset.
Suscríbete para seguir leyendo
