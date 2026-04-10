Un congrés mundial d'obra pública premia la passarel·la per als vianants entre Sueca i Fortaleny

El projecte impulsat per l'àrea provincial de Carreteres de la Diputació rep el reconeixement per "la seua integració territorial, funcionalitat i valor tècnic"

Vista aèria de la passarel·la durant els treballs d'instal·lació sobre l'A-38. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La passarel·la ciclopedestre que connecta els termes municipals de Sueca i Fortaleny, una infraestructura impulsada per l'àrea de Carreteres de la Diputació de València, ha sigut distingida com una de les millors actuacions en l'àmbit del patrimoni de l'obra pública. El guardó s'ha entregat en el marc de l'II Congrés Mundial del Patrimoni de l'Obra Pública, una trobada internacional organitzada pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, que reunix especialistes, administracions i entitats vinculades a la construcció d'infraestructures.

Vicent Mompó i Reme Mazzolari amb la passarel·la al fons. / Levante-EMV

El president de la Diputació, Vicent Mompó, acompanyat per la diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, i l'equip tècnic responsable de l'àrea, ha sigut l'encarregat d'arreplegar el premi durant la segona jornada del Congrés, que s'ha dut a terme al Castell de Santa Bàrbara d'Alacant.

Mompó ha destacat que “este reconeixement posa en valor una manera de fer obra pública que va més enllà de l'enginyeria, perquè parlem d'infraestructures pensades per a millorar la vida de les persones i reforçar la connexió entre municipis”. En este sentit, ha incidit en el fet que la passarel·la entre Sueca i Fortaleny “respon a una necessitat real del territori i demostra que es pot actuar amb criteris tècnics exigents sense renunciar a la integració paisatgística i al respecte per l'entorn”.

Els representants de la Diputació que van arreplegar el premi i del Col·legi d'Enginyers. / Levante-EMV

El president de la Diputació ha subratllat, a més, el paper de l'equip tècnic en el desenrotllament d'esta mena d'actuacions, assenyalant que “este premi reconeix també el treball rigorós i compromés dels professionals de l'Àrea de Carreteres, que entenen l'obra pública com una ferramenta de vertebració territorial i cohesió social”, i ha volgut fer una menció especial "a la diputada responsable de l'àrea, Reme Mazzolari, pel seu lideratge, per la seua implicació i per la seua ferma aposta per una xarxa provincial més humana, més segura i més pensada per a les persones".

Així mateix, Mompó ha destacat la projecció internacional d'este reconeixement, destacant que “situar una actuació de la Diputació de València en un fòrum d'estes característiques reforça la nostra posició com una administració capaç d'impulsar projectes útils, innovadors i alineats amb els reptes actuals de mobilitat sostenible i seguretat”.

Una infraestructura al servici del territori

La passarel·la ciclopedestre entre Sueca i Fortaleny, que està operativa des del passat estiu, s'ha concebut com una solució segura i funcional per a salvar la barrera que suposa l'autovia A-38, facilitant el trànsit de vianants i ciclistes entre els dos municipis. En este sentit, Reme Mazzolari explica que “este projecte reflectix la nostra manera d'entendre les carreteres: infraestructures segures, ben integrades en l'entorn i pensades per a una mobilitat més sostenible”.

Així, el disseny de l'estructura es basa en un gran arc central metàl·lic que permet resoldre l'encreuament amb garanties de seguretat i eficiència, minimitzant al mateix temps l'impacte sobre la infraestructura existent.

Esta passarel·la forma part d'un programa local per a millorar la connexió entre els dos municipis, que va tindre com a primera actuació la rehabilitació integral del pont Alfons XIII sobre el riu Xúquer, recuperant esta infraestructura històrica i obrint la connexió ciclopedestre amb els camins de l'entorn i màrgens del riu.

Una vegada recuperat el també conegut com a Pont de Ferro, es va executar la passarel·la que ha sigut premiada, i l'actuació global es complementa amb l'execució del tram final de l'itinerari entre Fortaleny i Sueca, les obres del qual van començar el mes de febrer passat.

