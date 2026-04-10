La Diputació busca aprofitar el trànsit de turistes que arriba a València
La corporació promocionarà altres destinacions pròximes a la capital, com Sagunt, en la Seatrade Cruise Global Miami 2026
RCV
La Diputació de València vol aprofitar l'estirada del turisme de creuers a la capital per a promocionar altres destinacions pròximes com Sagunt. Ho farà en la Seatrade Cruise Global Miami 2026, la fira internacional que congrega els principals agents de tot el món implicats en el desenrotllament del turisme de creuers, i que se celebra entre el 13 i el 16 d'abril a la ciutat de l'estat de Florida. El diputat de Turisme de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha explicat que la corporació provincial participarà per primera vegada en esta cita internacional amb l'objectiu de potenciar el desenrotllament del producte turístic creuerista a la província. “Volem aprofitar el potencial del trànsit de creuers que arriba a la ciutat de València per a generar oportunitats a la província, especialment en els nostres municipis de l'interior, contribuint a una millor distribució dels fluxos turístics i a un desenrotllament més equilibrat de la destinacio”.
La mesura arriba en un moment en el qual l'Ajuntament de València busca ordenar el trànsit de creuers davant els problemes de saturació i convivència, sobretot en els barris del centre històric, que suposa l'arribada d'estes ciutats flotants quan n'arriben molts al mateix temps. Les opcions que s'estudien són limitar el nombre de vaixells que atraquen o restringir l'entrada dels de major grandària i apostar per uns vaixells més menuts i exclusius.
Distribució dels fluxos turístics
L'acció es desenrotllarà en col·laboració amb l'Autoritat Portuària de València (Valenciaport) i s'emmarca en l'estratègia d'internacionalització de la destinació província de València 2026 posada en marxa per la Diputació. “És una clara aposta per la col·laboració institucional i la coordinació entre administracions, una cosa que considerem clau per al desenrotllament d'un model turístic més competitiu, sostenible i equilibrat. Treballem de manera conjunta per a consolidar un model turístic basat en la cooperació, la innovació i la generació de valor per al conjunt de la província”, ha manifestat Pedro Cuesta.
La província de València tindrà presència pròpia en el certamen amb estand, on se celebraran reunions amb professionals del sector com turoperadors, navilieres, consultores, consignatàries, representants de ports de l'Estat i de Turespaña. Els representants provincials també participaran en conferències sectorials (MedCruise) i el networking institucional previstos durant el certamen.
Tot això permetrà identificar tendències de mercat, validar propostes de producte turístic local i establir relacions comercials orientades a la inclusió d'experiències de la província de València en les excursions de creuers que arriben al port de València, a més de coordinar estratègies i definir noves línies d'actuació per a promocionar la província en els mercats nord-americà i sud-americà. A més, la Diputació de València i Valenciaport faran una presentació oficial conjunta el 15 d'abril per a posicionar la província de València en el certamen com una destinació sostenible, diversificada, complementària a la ciutat, amb un producte experiencial autèntic i de qualitat per als creueristes, a més d'alineat amb les actuals tendències del mercat.
La presentació tècnica es complementarà amb una acció promocional experiencial centrada en la gastronomia valenciana, en la qual s'elaboraran i degustaran arrossos valencians tradicionals, a més d'una fideuà, maridats amb vins i caves de la província de València.
Gastronomia per a creueristes
La Diputació de València ha participat prèviament en diverses jornades dirigides a destinacions i empreses turístiques de la província amb l'objectiu de dissenyar i desenrotllar nous productes adaptats al mercat creuerista, mitjançant experiències amb propostes culturals, patrimonials, gastronòmiques i de naturalesa, en col·laboració amb Valenciaport.
Estes accions complementen la participació de la corporació en la fira internacional de Miami, una acció global que busca “aprofitar el turisme de creuers com a ferramenta de vertebració territorial, contribuint així a ampliar l'impacte econòmic del trànsit de creuers més enllà de l'entorn portuari, en els municipis de la província”, ha conclòs el diputat.
