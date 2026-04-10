La Generalitat rebutja celebrar a les Arts els festivals que superen els límits de soroll
El Consell assegura que complirà amb la sentència i fa una crida a fixar "requisits indispensables" per a celebrar esdeveniments en este espai, i s'obri al fet que el Consell es reunisca amb els promotors musicals
Vedat a la celebració d'esdeveniments a la Ciutat de les Arts i les Ciències. La Generalitat Valenciana ha rebutjat que es puguen celebrar en este espai que és de la seua competència aquells esdeveniments que no complisquen amb el "límit de contaminació acústica que establix l'Ajuntament de València", cosa que dificulta en gran manera que es puguen desenrotllar els festivals de música que estan previstos per als pròxims mesos en l'entorn d'este recinte.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha assegurat en la roda de premsa posterior al ple de l'executiu autonòmic que la Generalitat "complirà" la sentència judicial que dona la raó als veïns en contra dels festivals de música per incomplir les normatives sobre el soroll. Davant això, ha indicat que l'Administració autonòmica continuarà celebrant un altre tipus d'esdeveniments, però seran aquells que "complisquen amb el límit de contaminació acústica que establix l'Ajuntament de València".
"Estem orgullosos de tota l'activitat que es desenrotlla a la Ciutat de les Arts i les Ciències, però això cal conciliar-ho amb el respecte als veïns i la normativa sobre contaminació acústica que té l'Ajuntament de València", ha indicat Barrachina a preguntes dels mitjans de comunicació. En l'horitzó estan l'organització de festivals com Les Arts o el Big Sound, que haurien de buscar una altra ubicació, cosa que, ha admés Barrachina, no ha fet el Consell.
El també conseller d'Agricultura ha defés que per a "harmonitzar l'ús i gaudi" de l'entorn amb el respecte als veïns, la Generalitat "establirà requisits indispensables que han de complir tots els esdeveniments per a no causar molèsties". També ha assenyalat la necessitat de "prendre mesures correctores", sense especificar quines ni en quin sentit, si serien una opció per a mitigar el soroll o si la solució passa per rebutjar els esdeveniments que superen els llindars i buscar una altra ubicació.
Es traslladaran els festivals de València?
Sobre un possible trasllat dels festivals que estan programats per a este espai i dels quals ja s'han venut més de 80.000 entrades, Barrachina ha assegurat que en el Consell no s'ha buscat un espai alternatiu, però sí que ha mostrat la disposició de l'executiu autonòmic de reunir-se amb els promotors, com estos mateixos han reclamat, reivindicant que "este Consell es reunix amb tots".
Suscríbete para seguir leyendo
