La Generalitat rebutja la petició del Govern central i diversos ajuntaments de limitar els lloguers
El Consell defén que és "fals" que topar baixe els preus enfront de la pressió de tres municipis de l'àrea metropolitana de València
El Consell no aplicarà la Llei de vivenda que permet establir topalls als preus del lloguer en aquelles zones tensionades. No és cap novetat, ja que la possibilitat la tenia des de l'inici de legislatura i en tot moment l'ha menyspreada, però l'assumpte ha tornat a l'actualitat amb una nova petició del Govern central, en concret la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, i d'ajuntaments com el de la Pobla de Farnals, Burjassot i Alaquàs, una exigència que, no obstant això, sí que ha trobat topall en la Generalitat.
L'executiu autonòmic ha rebutjat este divendres aplicar qualsevol tipus de limitació via llei als preus del lloguer. La resposta l'ha verbalitzada el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, que ha donat la contestació tant de manera llarga com curta. La segona és directa: "No", una concreció que ha arribat després d'assegurar que és "fals que els topalls generen una rebaixa dels preus", i ha indicat que és al revés, perquè "elimina l'oferta".
En l'encreuament de les corbes de l'oferta i la demanda és on el conseller ha demostrat que li apassiona l'economia, i ha culpat directament el Govern central i l'esquerra del Botànic de reduir l'ofera per no construir vivenda pública en els huit anys de govern i per "perseguir la promoció privada", a la qual cosa ha sumat la "permissivitat amb l'okupació". Eixe còctel és el que, segons el dirigent del PPCV, ha provocat un augment del 53 % del preu des de 2018.
El responsable del Govern valencià d'atendre la roda de premsa posterior al ple s'ha ocupat a fons a contradir les reclamacions de la ministra de Vivenda i dels ajuntaments dirigits pel PSPV. "Tot el que diuen que topant preus s'aconseguix l'accés a la vivenda és fals", ha remarcat el conseller d'Agricultura, reivindicant la política del seu Consell, que fa "el contrari", i instant els socialistes a modificar el seu rumb: "O abandonen eixe camí o el preu de la vivenda serà de luxe".
El rebuig explícit del Consell arriba després de la pressió de tres ajuntaments i de la mateixa ministra de Vivenda. “Congelar els lloguers funciona. Està comprovat”, ha escrit Isabel Rodríguez en X, després de l'anunci de l'Ajuntament d'Alaquàs de demanar la declaració de zona tensionada, a la qual cosa ha afegit que la Generalitat "no pot mirar més cap a un altre costat davant d'un mercat que engul els ingressos de les famílies valencianes".
