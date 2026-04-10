El personal de l'hospital d'Ontinyent demana "un calendari concret" per a l'obertura del nou hospital
L'equip d'infermeria de l'àrea quirúrgica lamenta els problemes del vell centre que han inutilitzat els quiròfans, juntament amb la "incertesa" per la "falta d'informació clara als professionals sobre l'obertura i el funcionament del nou hospital"
La protesta ciutadana convocada esta setmana per a reclamar millores sanitàries a Ontinyent, juntament amb les filtracions d'aigua que han inutilitzat tres quiròfans del vell hospital de la localitat, ha posat el focus en els vaivens sobre l'obertura definitiva del nou centre sanitari, prevista per a esta primavera i que, en principi, hauria de materialitzar-se al maig.
Este dijous, l'equip d'infermeria de l'àrea quirúrgica de l'hospital va difondre una carta en la qual expressa la seua "preocupació" davant el que consideren "una situació inacceptable". "Les infraestructures sanitàries no són un luxe, sinó una necessitat essencial, una instal·lació acabada que roman tancada representa un malbaratament de recursos públics i una falta de respecte cap als professionals i la ciutadania", afirmen en la missiva.
"Com a professionals de la salut, som testimonis directes de les conseqüències d'esta situació. Les llistes d'espera s'allarguen, els pacients i les famílies es veuen obligats a desplaçar-se. En definitiva, són les persones més vulnerables les que patixen amb més intensitat estos incompliments", mantenen les professionals del servici.
"Tenim un compromís ètic irrenunciable de garantir cures segures i de qualitat, i defendre el dret a una atenció sanitària digna. Per tant, no podem romandre en silenci", continua la comunicació, en la qual es recorda que esta situació "s'ha agreujat en els últims dies pels problemes apareguts a l'hospital vell", que han provocat "una nova interrupció de l'activitat quirúrgica amb impacte directe en els pacients i les famílies que esperen una intervenció".
"Falta d'informació"
"A esta problemàtica se suma la carència d'informació clara per als professionals sobre l'obertura i el funcionament del nou centre, fet que genera incertesa i posa en risc una planificació adequada de l'assistència", indiquen des de l'equip d'infermeria quirúrgica, apuntant que "la salut de milers de persones no pot continuar condicionada per retards i silencis administratius".
La carta difosa acaba reclamant a les autoritats competents "que establisquen amb brevetat un calendari concret i vinculant per a l'obertura de l'hospital en condicions òptimes". "Fem una crida als mitjans de comunicació, a les associacions de veïns i veïnes, als representants polítics i a tota la ciutadania perquè s'adherisquen a esta demanda. La salut de la comarca no pot continuar esperant", postil·la la missiva.
De moment, els sindicats i el personal no coneixen la data en la qual es produirà el trasllat de servicis al nou hospital. S'especula amb la possibilitat que siga el 8 de maig, però la data no està confirmada. Des de la Conselleria de Sanitat mantenen que s'estan complint els terminis, ja que es va anunciar que l'hospital obriria abans d'estiu.
Suscríbete para seguir leyendo
