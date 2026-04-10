Banc d'Espanya

La riquesa de les famílies marca un nou rècord en 2025 amb 2,6 bilions, un 11 % més

L'avanç de la riquesa neta en 2025 s'explica principalment per les revaloracions dels actius, especialment de les participacions en el capital i fons d'inversió

La riquesa de les famílies marca un nou rècord en 2025 amb 2,6 bilions, un 11 % més.

La riquesa de les famílies marca un nou rècord en 2025 amb 2,6 bilions, un 11 % més. / EFE

La riquesa financera neta de les famílies espanyoles, la diferència entre els estalvis i deutes que acumulen, es va situar en 2,645 bilions d'euros en finalitzar 2025, un 11 % més que un any abans, i va aconseguir un nou rècord.

Segons els Comptes Financers de l'Economia Espanyola, publicats este divendres pel Banc d'Espanya, la riquesa financera representava el desembre de l'any passat el 156,8 % del PIB, superant la mitjana des de 2022, que era del 149,1 %.

Els actius financers de les llars (diners en efectiu, accions, depòsits i valors en renda) van augmentar en 292.100 milions d'euros respecte a un any abans i van arribar als 3,436 bilions d'euros, un 9,3 % més que el desembre de 2024, i en relació al PIB es van situar en el 203,7 %, enfront del 196,8 % de 2024.

L'avanç de la riquesa neta en 2025 s'explica principalment per les revaloracions dels actius, especialment de les participacions en el capital i fons d'inversió, segons el Banc d'Espanya.

Quant a la naturalesa dels actius, les participacions de capital i els fons d'inversió van registrar un lleuger augment; mentres que l'efectiu i els depòsits van evolucionar a la baixa.

L'efectiu i els depòsits, encara que representen el 33,4 % del total dels actius financers, es van situar en nivells mínims dels últims trenta anys en acabar 2025.

Per contra, les participacions en el capital, amb un pes del 32,3 % -molt pròxim al dels depòsits-, i en fons d'inversió es troben prop del màxim.

El deute de famílies i empreses

El deute de les llars va augmentar un 3,88 % fins als 723.000 milions d'euros en 2025, enfront dels 696.000 milions amb què va tancar 2024, encara que en relació amb el PIB es va reduir, en situar-se en el 42,8 %, el seu nivell més baix des de finals de 1999.

Per part seua, el deute consolidat de les empreses va augmentar un 0,76 %, fins als 1,056 bilions d'euros en 2025, enfront dels 1,048 bilions en 2024, si bé en relació al PIB va descendir al 62,6 %, un mínim a què no arribava des del tercer trimestre de 2001.

Les operacions financeres consolidades en termes acumulats dels actius financers totals de les empreses es mantenien en el 4,1 % del PIB en finalitzar 2025, similar a la mitjana registrada des de 2022, mentres que en les llars van augmentar fins al 5,6 %, enfront del 3,4 % que hi va haver en mitjana des d'eixa data.

