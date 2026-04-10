Eurolliga
El Roig Arena vibra amb un València Basket cap de sèrie
Els de Pedro Martínez derroten un potent Panathinaikos i es garantixen el factor pista en quarts de final
Jean Montero va posar la màgia en un nou recital de lideratge en partits de màxima tensió
Els jugadors van fer la volta a la pista en una nova mostra de la comunió entre equip i afició
Jorge Valero
Este València Basket no es posa límits. Després de la victòria del dimarts contra l'Emporio Armani Milà, els de Pedro Martínez van tornar a llançar un missatge al bàsquet europeu derrotant amb contundència un dels grans del continent (102-84), un Panathinaikos que es va veure superat des de l'inici per un equip més intens, més veloç i amb un talent immens, amb un Jean Montero estel·lar que va tornar a demostrar ser un dels millors jugadors d'Europa. A falta d'un partit, només falta conéixer el rival de quarts, però el que és segur és que el Roig Arena serà decisiu en una eliminatòria al millor de cinc partits.
Després d'un minut de silenci en memòria de Dusko Vujosevic, entrenador llegenda del Partizan, el partit començava amb el descart de Yankuba Sima i un quintet inicial format per Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla i Neal Sako.
Lessort, després d'un rebot ofensiu, obria el marcador després de fallar Badio el primer llançament. Però el senegalés no tardaria a respondre amb un triple que començava un parcial de 8-0, amb Darius anotant també des del 6,75 i Pradilla posant el 8-2.
Pedro Martínez començava a moure la banqueta abans dels tres minuts donant entrada a Moore i Reuvers després d'una cistella de Juancho Hernangómez. Lessort encara reduïa la diferència a només dos punts, però un Reuvers que seguix en estat de gràcia va encadenar set punts començant des del 6,75 per a estirar el marcador fins a un 15-8.
Després d'un intercanvi de cistelles i de triples, a les mans de Badio i Darius per part local i Sloukas i Hayes-Davis per part visitant, els d'Ergin Ataman aconseguien acostar-se a només quatre punts al final del primer quart (27-23), després d'un 2+1 final de Sloukas.
Màgia de Montero
Isaac Nogués, l'únic taronja que no havia jugat en els primers deu minuts, eixia en el segon quart alçant l'afició una vegada més amb la seua energia i esforç defensiu, en uns primers instants en els quals els locals van tornar a obrir una xicoteta bretxa després dels triples de Taylor i Reuvers i les esmaixades de Puerto i de Nate, que posava el 38-30.
Els grecs intentaven reduir diferències a les mans d'Osman, TJ Shorts i Sloukas, però uns minuts màgics de Montero (amb set punts seguits) van tornar a deixar contra les cordes un Panathinaikos que necessitava guanyar per a acostar-se al playoff. Badio se sumava a la festa amb un nou triple, i encara que Nunn i Hayes-Davis van reduir diferències amb un parcial de 0-4 abans del descans, els taronja van aconseguir anar-se'n al vestuari amb un merescut 56-47, sense res decidit, però amb un matalàs per a ser optimista de cara a la segona part.
Calma i espenta de nou
La victòria de l'Olympiacos contra el Hapoel deixava els taronja ja sense opcions de lluitar per acabar primer la Fase Regular, però l'opció d'assegurar la condició de cap de sèrie i el factor pista en els quarts estava a tir i els taronja no volien deixar escapar la seua primera oportunitat d'aconseguir-ho.
Badio responia des del 6,75 a un primer triple d'Osman i Puerto feia el mateix després dels següents punts dels grecs des del tir lliure. El joc s'alentia i el ritme anotador baixava en els dos cércols, però el Panathinaikos aconseguia traure millor rèdit d'uns minuts d'imprecisions, sobretot amb un Osman que va espentar els seus per a posar el 66-61 a 3.50 del final del tercer quart.
El moment era delicat, però una vegada més, els taronja van saber mantindre la calma i seguir amb el seu pla de joc, amb Darius anotant tot seguit i Costello i Montero repetint poc després per a estirar el marcador fins al 79-68, malgrat les contínues faltes a favor dels grecs i la quarta que va veure Badio a poc més d'un minut per a acabar el tercer període.
I encara faltava la cirereta amb un triple llunyà de Jean Montero que posava dreta l'afició taronja i silenciava la nodrida representació d'aficionats grecs al Roig Arena (82-69).
Màxima diferència i festa final
Els taronja no volien viure de rendes malgrat el seu còmode avantatge i, en un gran inici amb intensitat i verticalitat, Reuvers, Key i Taylor aconseguien disparar el marcador fins a la seua màxima diferència fins al moment (+16) amb un 88-72. La cara de Dimitris Giannakopoulos, president del Panathinaikos, era un poema. La solidesa taronja feia complicat imaginar que es poguera escapar el partit i l'afició gaudia amb un equip que els permet somiar amb tot esta temporada.
Ja no van tindre forces els d'Ataman per a continuar intentant la remuntada i no els va quedar més remei que assistir al remat final del recital de Jean Montero (22 punts, 7 assistències i 30 de valoració), que va portar l'eufòria a una graderia en la qual ja es començaven a fer càbales sobre els possibles rivals en quarts. Siga el que siga, el factor pista està guanyat i el Roig Arena serà decisiu després del contundent 102-84 d'este dijous, que va acabar amb els jugadors fent de nou la volta a la pista en una nova mostra de la comunió perfecta entre equip i afició.
