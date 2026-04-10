Rufián llança un guant a Mónica Oltra per a 'fitxar-la' en la seua ruta d'actes amb líders de l'esquerra
El portaveu d'ERC admet que li agradaria compartir escenari amb l'exvicepresidenta, a la qual definix com a "persona extraordinària"
Primer va ser Emilio Delgado, diputat de Más Madrid, al febrer. Este dijous l'escenari el va compartir a Barcelona amb Irene Montero, eurodiputada i referent de Podemos per a les pròximes eleccions generals. I com que on n'hi ha dos n'hi ha tres, Gabriel Rufián s'ha fixat com a objectiu afegir un nou nom a la seua particular ruta d'actes amb dirigents de les esquerres: el de l'exvicepresidenta de la Generalitat i acabada "de tornar" a la primera línia política, Mónica Oltra.
Ho va expressar el portaveu d'ERC al Congrés en el seu acte amb Montero a Barcelona. “Tant de bo puguem fer un altre acte amb una persona extraordinària com és Mónica Oltra”, va dir. El guant llançat per a compartir espai és tan clar i contundent que semblaria que el següent esdeveniment ja està tancat i el que va fer Rufián el dijous va ser simplement anunciar-lo, com si del tràiler d'una pel·lícula que eixirà pròximament es tractara, però no.
O almenys això expliquen fonts de l'entorn d'Oltra que es van assabentar de la proposta per les paraules que el mateix portaveu d'ERC va dir sobre la sala d'actes de la Universitat Pompeu Fabra. Estes mateixes fonts ni obrin ni tanquen la porta al fet que es puga celebrar un esdeveniment similar als altres dos en els quals Rufián ha intercanviat opinions sobre com actuar davant la situació actual amb dos dirigents progressistes amb nom més enllà del cognom de la sigla partidista.
Eixe retrat robot del tipus d'acte i debat que està duent a terme el dirigent d'Esquerra encaixa perfectament amb el perfil d'Oltra, una figura que transcendix la marca Compromís i que s'emmarca dins del plantejament que va fer Rufián sobre com les forces d'esquerres amb implantació territorial han de ser les que lideren les candidatures en les seues respectives circumscripcions, evitant esqueixar la resta d'opcions d'este espectre en diferents paperetes que perjudiquen en vots.
De fet, el fil de connexió entre el discurs de Rufián i el d'Oltra ha guanyat sintonia en els últims mesos. A l'agost, quan ja començaven els rumors sobre un possible retorn a la primera línia, la dirigent valencianista va lloar Rufián i els seus primers moviments del vesper a la recerca d'una alternativa dins de l'espai a l'esquerra del PSOE: "Últimament em sembla bé tot el que fa, és l'únic que se n'ix del motle".
"Molt orgullós"
Eixe missatge ha tingut gestos constants per part del portaveu d'ERC cap a la nova aspirant a l'Ajuntament de València. De fet, quan es va conéixer l'arxivament de l'últim jutge que va fer la instrucció del seu cas, Rufián va tuitar: "Torna ja, per favor". Amb l'oficialització del pas avant fa setmanes, va escriure: "Alcaldessa". Este dijous, va incidir en les seues lloes i amb Montero va assegurar estar “molt orgullós que Mónica Oltra haja fet un pas avant i haja dit 'ací estic jo, amb tot el que m'ha passat'”.
Enfront de les proposicions de Rufián, fonts de l'entorn d'Oltra recorden que el seu projecte està centrat en l'àmbit municipal del Cap i Casal, una manera de deslligar-se de la crida constant de front ampli que fa el dirigent d'Esquerra per a concórrer a les eleccions generals. No obstant això, pels moviments generats davant el pas donat per Oltra, eixa unió de totes les esquerres podria tindre en la seua candidatura a l'Ajuntament el seu primer gran aterratge pràctic. Qui sap si Rufián farà el paper de padrí en el bateig.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo