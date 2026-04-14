Cita a Canet amb la gastronomia lligada a la taronja
La Ruta Flor del Taronger torna amb novetats i experiències de distint tipus
Patricia Granell
Canet d’en Berenguer es prepara per a acollir la segona edició de la Ruta Flor del Taronger, una proposta que combina gastronomia, tradició i divulgació per a fer valdre un dels grans símbols del municipi: la taronja. Organitzada per la Regidoria de Comerç i emmarcada dins del Pla estratègic de comerç local, la ruta se celebrarà els dies 18 i 19 d’abril, consolidant-se com una cita clau en el calendari d’activitats del municipi.
Com a principal novetat, enguany, la ruta evoluciona cap a un format més lliure i experiencial. Els establiments participants oferiran les seues pròpies creacions gastronòmiques amb la taronja com a element protagonista, sense horari ni preu fixat, per a permetre a visitants i veïns gaudir de la proposta amb total flexibilitat.
Un viatge als orígens de Canet
La Ruta Flor del Taronger amplia el seu contingut amb noves propostes culturals. Entre estes destaca la realització d’un vídeo inèdit que es projectarà abans de l’inici de la visita guiada i que recorre la història de la taronja a Canet d’en Berenguer, connectant-la amb els orígens del municipi. A més, enguany s’incorpora una jornada específica, dilluns, dirigida a centres educatius, amb l’objectiu d’acostar als més jóvens el valor històric, agrícola i cultural del cultiu de la taronja.
Un dels moments centrals del programa serà la visita guiada als horts de tarongers, a càrrec d’Antonio Navarro, en la qual es mostrarà tant el treball actual com les tècniques tradicionals de cultiu. L’experiència inclourà també la degustació de diferents varietats de taronges.
L’activitat
L’activitat començarà en la plaça dels Pescadors (dissabte 10:30 h i diumenge a les 10 h), a on un tren turístic arreplegarà els participants i farà una segona parada en l’institut (dissabte 10:45 h i diumenge 10:15 h) abans d’arribar a la finca. Les inscripcions poden fer-se a través del codi QR disponible en xarxes socials i cartelleria, així com en l’Oficina de Turisme de Canet.
Com a colofó final, diumenge, la plaça dels Pescadors acollirà un taller de cuina en directe a càrrec del xef Kike Péris, en el qual s’elaboraran tres tapes amb base de taronja (unes 300 racions), que, posteriorment, degustaran els assistents, fet que reforçarà el caràcter participatiu i familiar de l’esdeveniment.
Dates de referència
La regidora de Comerç, María Martínez Marco, ha subratllat “el compromís de la Regidoria per impulsar accions que dinamitzen el comerç local, no només entre la clientela habitual, sinó també atraient visitants que descobrisquen a Canet un lloc a on gaudir de la vida en família”.
L’alcalde, Pere Antoni, ha destacat que, “després de l’èxit de la primera edició, la Ruta Flor del Taronger es consolidarà com una de les dates de referència de les activitats que organitza este Ajuntament per a desestacionalitzar l’oferta turística. Serà una espècie d’inauguració d’una temporada no oficial que amplia el calendari habitual, ja que comença a mitjan abril i es prolonga fins a principis d’octubre”.
Participen en esta edició els establiments Casa Roque, El Jardín, Gastropaso, La Cubana, Mississippi i Restaurante Chispa, que aportaran la seua visió particular d’este producte tan arrelat en la identitat local. Així, la cita es consolida com l’única ruta gastronòmica a la Comunitat Valenciana en la qual la taronja és la protagonista.
