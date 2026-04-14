Enguix demana al Consell fons per al banc d’ADN: “La Diputació destina 2 milions a la memòria històrica, però som els únics”
La vicepresidenta i diputada de Memòria Democràtica, Natalia Enguix, afirma que “l’exhumació, la localització i la identificació de les víctimes requerix voluntat política, recursos i continuïtat en el temps”
“L’exhumació, la localització i la identificació de les víctimes requerix voluntat política, recursos i continuïtat en el temps. Sense eixe suport institucional i necessari, moltes famílies continuen esperant. Estic parlant de Fisabio”, va assegurar la vicepresidenta de la Diputació de València i diputada de Memòria Democràtica, Natalia Enguix, present en l’acte d’entrega de les restes de l’estanquer d’Ontinyent i de l’alcalde de Canet als seus sers estimats, 88 anys després de ser afusellats pel franquisme.
Enguix feia referència així a la notícia publicada en Levante-EMV que denunciava les retallades pressupostàries de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (Fisabio), que llastren les proves d’ADN de les víctimes i dels seus familiars i que són la clau per a la identificació de les restes exhumades.
De fet, hi ha restes exhumades que encara requerixen eixes proves d’ADN per a seguir amb les identificacions. Per això, Enguix no va dubtar a reclamar “que Fisabio faça el seu treball i continue amb el suport institucional i econòmic perquè cada vegada siguen més els familiars que aconseguisquen identificar els seus sers estimats i se’ls puga fer un reconeixement digne”.
Només hi destina fons la Diputació
De fet, les actuacions que es duen a terme a la Comunitat Valenciana en memòria històrica són gràcies als 2 milions d’euros de la Diputació de València, que és l’única administració disposada a finançar estes actuacions. I no paren.
Així, entre les últimes actuacions destaca des de l’ajuda concedida a l’Agrupació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa Comuna Número 21 de Paterna, per a l’execució del projecte de localització, excavació i exhumació de restes de víctimes, gràcies a 55.902 euros de subvenció; fins al conveni de col·laboració firmat amb l’Ajuntament de Llíria per a “la realització d’una campanya de localització, excavació, exhumació i estudi antropològic de víctimes del franquisme, inhumades en el cementeri municipal de Llíria; així com la segona edició del Premi María la Jabalina, que incentiva jóvens investigadors a aportar una nova visió de la memòria, amb treballs que poden presentar-se fins al 15 de setembre de 2026 en la seu electrònica de la Diputació.
