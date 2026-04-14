La Fe es consolida com a node en farmacogenètica per a impulsar les medicines a la carta a la Comunitat Valenciana
La farmacogenètica analitza com influïxen els gens en la resposta que oferix cada persona als medicaments i millorar així la seua efectivitat i seguretat
Redacció Levante-EMV
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha posat en marxa la seua nova Unitat de Farmacogenètica Clínica, que ha sigut designada com a node de referència dins de la xarxa autonòmica. Esta unitat és fruit de la col·laboració entre la Unitat de Genètica i la Unitat de Farmacocinètica Clínica i Farmacogenètica del Servici de Farmàcia de l’Hospital La Fe. La xarxa autonòmica està formada per tres hospitals: La Fe, l’Hospital General Universitari Dr. Balmis i el Consorci Hospital General Universitari de València.
“Cada node actua com a centre coordinador dins d’una xarxa sanitària, de manera que organitza, impulsa i garantix que estos estudis genètics estiguen disponibles per a tots els pacients de la seua àrea, independentment d’on visquen”, ha destacat el responsable de l’Oficina Autonòmica de Medicina Predictiva, Personalitzada i Teràpies Avançades de la Conselleria de Sanitat, Juan Eduardo Megías.
La directora general de Farmàcia, Elena Gras, ha ressaltat la posada en marxa d’esta xarxa autonòmica de farmacogenètica que suposa “un pas decisiu per a incorporar de manera efectiva la medicina personalitzada en el sistema sanitari públic. Gràcies a la coordinació entre els diferents nodes hospitalaris, podrem garantir que tots els pacients de la Comunitat Valenciana tinguen accés a estudis que permeten ajustar millor els tractaments, millorar la seua eficàcia i augmentar la seguretat en l’ús dels medicaments”.
La farmacogenètica estudia com les diferències en els gens de cada persona influïxen en la manera en què respon a un medicament. Per tant, és fonamental per a ajustar i optimitzar la prescripció farmacològica mitjançant l’anàlisi de la variabilitat genètica individual. Esta unitat contribuirà a augmentar l’efectivitat dels tractaments i reduir la incidència de reaccions adverses.
Anàlisi més completa per a cada pacient
La nova unitat oferix un disseny farmacogenètic pioner en l’àmbit nacional que permetrà estudiar fins a 160 variants genètiques per pacient, seguint el catàleg comú del Sistema Nacional de Salut i ampliant-lo amb variants basades en evidència científica. Qualsevol pacient de la Comunitat Valenciana es beneficiarà d’este avançat desenrotllament al ser node de referència de la Conselleria de Sanitat.
Esta prova facilitarà l’abordatge de situacions clíniques complexes, el cribratge preventiu i l’avaluació de possibles problemes d’efectivitat o toxicitat farmacològica abans o durant el tractament, especialment útils en àrees com oncologia, ematologia, psiquiatria, neurologia, malalties infeccioses o fàrmacs d’ús en atenció primària; com l’estatina, entre altres.
L’Hospital ja compta amb experiència en este àmbit gràcies al projecte Psicogen-01, desenrotllat conjuntament entre la Unitat de Farmacocinètica i Farmacogenètica del Servici de Farmàcia juntament amb el Servici de Psiquiatria.
Antidepressius i antipsicòtics modificats
En este projecte es van analitzar gens implicats en el metabolisme d’antidepressius i antipsicòtics. Els resultats van mostrar que una part significativa dels pacients presentava variacions genètiques que podien influir en la resposta al tractament. En aproximadament un terç dels casos, la informació genètica va permetre realitzar ajustos terapèutics, com ara canvis de dosis o selecció d’alternatives futures més adequades segons el seu perfil genètic.
Este avanç compta amb una infraestructura tecnològica d’alt rendiment situada en la Unitat de Genètica de La Fe, amb professionals especialitzats en diagnòstic molecular i interpretació clínica d’estudis genètics. La plataforma permet estudiar de manera simultània fins a 16 pacients i generar més de 2.800 resultats del perfil farmacogenètic, optimitzant temps i aportant informació clau per a avançar cap a una medicina personalitzada.
A més de la seua labor assistencial, la Unitat aspira a consolidar-se com a referent en investigació, innovació i formació en farmacogenètica i medicina de precisió, a fi de contribuir a un model sanitari més segur, eficient i centrat en el pacient.
Suscríbete para seguir leyendo
