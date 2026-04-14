La flama del Correllengua Agermanat arribarà a Gandia el 26 d’abril
La iniciativa la impulsa Joves de Mallorca per la Llengua
Procedix de Sueca i seguirà per Pego, Pedreguer i Altea
Serà, a més, un homenatge a l’escriptor Josep Piera
Gandia forma part del recorregut del Correllengua Agermanat 2026, una iniciativa que impulsa Joves de Mallorca per la Llengua i que pretén “impulsar la vitalitat i la unitat de la llengua mitjançant el símbol de la flama que va transmetent-se de mà en mà pels participants que la porten”, segons van informar els organitzadors en un comunicat.
El projecte, que és fruit de la col·laboració de més d’un centenar d’entitats, començarà el 19 d’abril a Prada de Conflent (Pirineus orientals, França) i arribarà fins a l’Alguer (illa de Sardenya, Itàlia) el 5 de maig, recorrent més de 1.500 km entre Catalunya, Comunitat Valenciana i les Illes Balears. Serà també un homenatge a l’escriptor Josep Piera, que va faltar fa poc.
Al llarg del recorregut, que s’articula en 17 etapes i farà parada en uns 80 municipis, s’organitzaran concerts, tallers, trobades i activitats esportives i culturals per a tota la ciutadania.
Qualsevol persona que vulga sumar-se a esta iniciativa ja pot inscriure’s en la web de l’esdeveniment a través d’un formulari. Els trams —d’1 km de longitud— es poden fer de manera individual o col·lectiva, a peu o amb bicicleta.
El diumenge, 26 d’abril, la flama arribarà a Gandia procedent de Sueca i recorrerà alguns carrers per a acabar en la plaça Major, a on tindrà lloc un dinar popular, actuació de la Rondalla Agredolç i activitats infantils a càrrec de la Federació d’Escoltisme Valencià.
La cantant d’Oliva La Maria llegirà el manifest escrit per a l’ocasió. Posteriorment, la flama passarà per Pego, Pedreguer i Altea, a on farà nit.
L’organització anima a la màxima participació i fa una crida a totes les entitats, escoles, associacions i particulars a sumar-se a este projecte.
