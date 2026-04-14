Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezCaso KoldoRobo en ValènciaFestividad San Vicente FerrerCantante FranciscoBarracas de ValènciaTeatro EscalanteAbusos sexuales TorrentPrecio chalet Xàbia
instagramlinkedin

La flama del Correllengua Agermanat arribarà a Gandia el 26 d’abril

La iniciativa la impulsa Joves de Mallorca per la Llengua

Procedix de Sueca i seguirà per Pego, Pedreguer i Altea

Serà, a més, un homenatge a l’escriptor Josep Piera

Imatge promocional de l’esdeveniment / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

Gandia forma part del recorregut del Correllengua Agermanat 2026, una iniciativa que impulsa Joves de Mallorca per la Llengua i que pretén “impulsar la vitalitat i la unitat de la llengua mitjançant el símbol de la flama que va transmetent-se de mà en mà pels participants que la porten”, segons van informar els organitzadors en un comunicat.

El projecte, que és fruit de la col·laboració de més d’un centenar d’entitats, començarà el 19 d’abril a Prada de Conflent (Pirineus orientals, França) i arribarà fins a l’Alguer (illa de Sardenya, Itàlia) el 5 de maig, recorrent més de 1.500 km entre Catalunya, Comunitat Valenciana i les Illes Balears. Serà també un homenatge a l’escriptor Josep Piera, que va faltar fa poc.

Al llarg del recorregut, que s’articula en 17 etapes i farà parada en uns 80 municipis, s’organitzaran concerts, tallers, trobades i activitats esportives i culturals per a tota la ciutadania.

Qualsevol persona que vulga sumar-se a esta iniciativa ja pot inscriure’s en la web de l’esdeveniment a través d’un formulari. Els trams —d’1 km de longitud— es poden fer de manera individual o col·lectiva, a peu o amb bicicleta.

El diumenge, 26 d’abril, la flama arribarà a Gandia procedent de Sueca i recorrerà alguns carrers per a acabar en la plaça Major, a on tindrà lloc un dinar popular, actuació de la Rondalla Agredolç i activitats infantils a càrrec de la Federació d’Escoltisme Valencià.

La cantant d’Oliva La Maria llegirà el manifest escrit per a l’ocasió. Posteriorment, la flama passarà per Pego, Pedreguer i Altea, a on farà nit.

L’organització anima a la màxima participació i fa una crida a totes les entitats, escoles, associacions i particulars a sumar-se a este projecte.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents