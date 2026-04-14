Juan Luis Gandía ja és oficialment el nou rector de la UV

El DOGV publica el cessament de Mavi Mestre i el seu nomenament com a nou rector després de les eleccions del mes passat

Este dimecres se celebrarà un acte acadèmic en el Rectorat en el qual firmaran el càrrec tots els vicerectors

Juan Luis Gandía després de guanyar les eleccions al Rectorat de la Universitat de València

Juan Luis Gandía després de guanyar les eleccions al Rectorat de la Universitat de València / JM López

Marta Rojo

Marta Rojo

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va oficialitzar, este dilluns, el nomenament de Juan Luis Gandía Cabedo com a rector de la Universitat de València i el cessament, per tant, de la seua predecessora en el càrrec, Mavi Mestre. Este dimarts, Gandía enfronta la seua primera jornada oficial com a rector de la institució després de la celebració d’eleccions rectorals el mes de març passat.

Així ho posa negre sobre blanc el Diari Oficial després que ho aprovara el Consell en el seu ple del passat dia 10. Juan Luis Gandía té per davant un primer dia amb agenda de treball, i este dimecres, el seu segon dia després del nomenament, se celebrarà un primer acte acadèmic. Serà, indiquen fonts de la candidatura, en el Rectorat, al migdia, i consistirà en la firma del càrrec per part de tots els vicerectors.

Juan Luis Gandía, nou rector de la Universitat de València

Juan Luis Gandía, nou rector de la Universitat de València

Daniel Tortajada

L’acte solemne, encara sense data

Això sí, encara caldrà esperar per a l’acte oficial i solemne pel qual Gandía prendrà possessió. Encara no hi ha data, però es decidirà estos pròxims dies, expliquen estes mateixes fonts.

Es tracta d’un acte oficial que se celebra en el Paranimf de la Universitat de València, en la seua seu històrica de La Nau, i al qual assistixen totes les autoritats i una representació de la comunitat universitària i la societat civil. El presidix normalment el president de la Generalitat i hi assistixen representants dels poders legislatiu, executiu i judicial, de l’àmbit acadèmic i de col·legis professionals, forces armades i cossos policials, i organitzacions sindicals, empresarials i socials.

Un mes de transició després de les eleccions

El catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat Juan Luis Gandía va guanyar en segona volta les eleccions al Rectorat de la Universitat de València. Ho va fer davant de l’altra candidatura que va passar a la segona fase, la de la fins ara vicerectora d’Internacionalització i de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, Ángeles Solanes. Gandía, que té per davant un mandat de sis anys, és a dir, fins a 2032, va rebre el 58,63 % dels vots, enfront del 41,41 % de Solanes.

Les eleccions es decidien, inicialment, entre quatre candidatures. Gandía, favorit sorpresa en la primera ronda, ja va quedar en primera posició en la fase inicial, en la qual Solanes va quedar segona. Van quedar fora de la segona ronda, per tant, l’exvicerector d’Internacionalització i Multilingüisme Carles Padilla i el catedràtic de Treball Social i Servicis Socials Francisco Ródenas, que van quedar en tercer i quart lloc respectivament. En concret, en la primera volta, Juan Luis Gandía va rebre un 42,69 % dels vots totals; Ángeles Solanes, un 38,93 %; Carles Padilla, un 11,89 %, i Francisco Ródenas, un 6,47 %. Per tant, van passar a la segona volta només Gandía i Solanes.

En la seua primera entrevista com a rector, assegurava haver detectat “un malestar real i transversal” entre la comunitat universitària. En el pla intern, prometia un codi de bones pràctiques i la reducció de la burocràcia. Cap a fora, reivindicar un millor finançament a la Generalitat. No és gasto, assegurava el nou rector, és inversió.

