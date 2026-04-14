Lantania construirà una planta d’aigües regenerades per a la gigafactoria de PowerCo a Sagunt
La companyia, en la qual és conseller l’exconseller Máximo Buch, també participa en obres de la dana com l’estació d’Albal i la canalització del barranc de Poio
La constructora Lantania posarà en marxa una planta de tractament d’aigües regenerades per a la gigafactoria de PowerCo a Sagunt, controlada pel gegant automobilístic Volkswagen. El grup d’infraestructures, aigua i energia desenrotllarà una unitat de tractament específica integrada en l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de la fàbrica de bateries. La instal·lació tractarà l’aigua procedent de la depuradora municipal de Sagunt per a adequar-la com a aigua de procés apta per a la factoria. El contracte reforça l’activitat de la companyia en infraestructures industrials vinculades a la gestió eficient dels recursos.
La firma constructora, en la qual és conseller l’exconseller Máximo Buch, i que també participa en la reconstrucció de l’estació d’Albal i la canalització del barranc de Poio, construirà una estació a Sagunt que comptarà amb una capacitat de tractament de 6.240 m³ diaris i permetrà tractar l’efluent de l’EDAR de Sagunt mitjançant un sistema avançat que l’adequarà per al seu ús industrial. L’aigua tractada es destinarà a les torres de refrigeració de la fàbrica de bateries, formant part de les infraestructures auxiliars de la factoria que PowerCo desenrotlla a Sagunt.
Reactius químics
La solució tècnica que incorporarà està composta per decantació lamel·lar, amb dosificació de reactius químics per a eliminar carbonats, bicarbonats i reduir la duresa de l’aigua, així com per filtració per arena i deshidratació de llots, garantint la qualitat de l’aigua regenerada i l’eficiència global del procediment. Gràcies a esta instal·lació, l’aigua es descarbonata de manera integrada, optimitzant el seu comportament en els circuits de refrigeració. “Esta solució assegurarà un subministrament d’aigua de procés estable per a la gigafactoria, la qual cosa reduirà de manera significativa la seua demanda d’aigua potable, un factor clau en entorns industrials d’alt consum”, expliquen fonts de la firma.
Lantania ha iniciat ja l’execució d’esta instal·lació hídrica amb la fase d’enginyeria. Està previst que les obres de construcció s’inicien el mes de maig i que estiga acabada en el segon trimestre de 2027. “Esta infraestructura hidràulica és una peça rellevant per al funcionament de la fàbrica de PowerCo, considerada estratègica dins del procés de reindustrialització i transició energètica a la Comunitat Valenciana”, asseguren fonts de l’empresa constructora.
Inversions de PowerCo
PowerCo és el fabricant global de cel·les de bateria fundat pel Grup Volkswagen en 2022. La companyia està construint actualment tres gigafactories a Salzgitter (Alemanya), Sagunt, i St. Thomas (Canadà). Amb una inversió estratègica de més de 3.000 milions d’euros i una capacitat prevista superior a 60 GWh/any, PowerCo Spain produirà cel·les per a les bateries de 500.000 vehicles a l’any.
Lantania disposa d’una cartera d’obra en curs superior als 1.100 milions d’euros i actius per més de 250 milions d’euros. El grup és present en 16 països, compta amb una plantilla superior als 1.400 treballadors i està integrat per set empreses: Lantania, Lantania Aguas, Traviesas y Prefabricados de Aragón (Travypsa), DSV Constructora y Ferroviaria, Gestilar Construcciones, Balzola i Indania.
- El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- De descorchar cava a pasear un ataud: así se festejó el descenso del Valencia CF a Segunda División
- Las navieras desconfían del alto el fuego en un Estrecho colapsado de buques
- Las últimas barracas de l'Horta de València
- La pirotecnia da la bienvenida al día de Sant Vicent Ferrer de València. Programa de actos del lunes 13