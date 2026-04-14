El president del Llevant UE carrega contra l’Atlètic de Madrid
Pablo Sánchez va denunciar el fet que alguns partits no es jugaren en igualtat de condicions, en clara al·lusió a l’alineació del Cholo a Sevilla
Arran que l’Atlètic de Madrid plagara la seua alineació de jugadors del planter i suplents en el Sánchez Pizjuán, cosa que va facilitar al Sevilla FC una victòria clau en la lluita per la permanència, la polèmica s’ha disparat, ja que este fet no va caure gens bé en alguns dels equips que estan en la zona baixa, atés que els sevillans van poder gaudir de l’avantatge de tindre un Atlètic més assequible que la resta, quan sol ser un dels equips contra els quals és més difícil sumar.
Sobre esta circumstància va ser preguntat Pablo Sánchez, president del Llevant UE, que, sense parlar explícitament dels matalafers, va denunciar esta situació en un moment límit per al seu equip: “Doncs, sí, i la veritat que és una jornada també difícil d’entendre. Hi ha hagut resultats, no podem dir sorpreses, però sí resultats, doncs, això, al final, poc previsibles, amb alineacions… Hi ha hagut equips que no han jugat amb els millors jugadors, eixa és la realitat; també és veritat que això sol passar quasi totes les temporades, però no deixa de ser una cosa poc bonica, sota el meu punt de vista, perquè al final quan juguem un partit hem d’intentar posar-ho tot, tota la carn en la graella per a guanyar el partit, i crec que en esta jornada no ha sigut així”, deixava clar.
Respecte als jugadors
Sánchez va voler matisar que respecten “tots els jugadors que han competit, que ho han fet per a guanyar el partit, però és veritat que en alguns partits no han jugat els millors”, va exposar el representant de l’entitat granota.
El Llevant, perjudicat
El president va deixar molt clar el perjuí que suposa per als interessos del Llevant que un equip d’eixa lluita poguera sumar tres punts en moments molt complicats: “Sí, ens sentim perjudicats, és veritat que en el futbol tot pot passar, qualsevol resultat és possible, i segurament la gent dirà: ‘No, escolta, ara van plorant, que hagueren fet els deures abans’. No, estem fent els deures, estem barallant, estem deixant-nos la pell cada partit per a intentar guanyar, i és veritat que esta jornada hi ha hagut partits en què les forces no estaven igualades”, deia Sánchez.
